Сидни Свини страстно целовалась в гондоле во время романтического свидания в Венеции

Сидни Свини и её бойфренд Скутер Браун в Венеции / © Getty Images

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Влюбленных знаменитостей заметили папарацци во время совместного отдыха в Венеции, где они наслаждались прогулкой на гондоле и не скрывали нежных чувств. 28-летняя Сидни Свини и 45-летний музыкальный продюсер Скутер Браун устроили романтическую прогулку по итальянскому городу. Во время поездки они обнимались и целовались, а затем продолжили прогулку по улицам Венеции, держась за руки.

Сидни Свини и её бойфренд Скутер Браун в Венеции / © Getty Images

Для встречи Свини выбрала непринуждённый летний образ. Актриса надела белое платье от бренда Posse, поверх которого накинула жёлтый свитер, а от солнца защитилась чёрными очками. В руке актриса держала сумку от The Row. Браун появился в белой рубашке, темно-синих шортах и синей кепке, дополнив образ солнцезащитными очками.

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Сидни Свини и её бойфренд Скутер Браун в Венеции / © Getty Images

Свини приехала в Венецию не только ради отдыха. Актриса является амбассадором Armani Beauty — официального партнёра по косметике 83-го Венецианского международного кинофестиваля, поэтому с самого начала фестивальной недели она уже успела привлечь внимание несколькими появлениями, в частности в эффектном серебряном платье.

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Сидни Свини / © Getty Images

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