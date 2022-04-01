Сидя на унитазе: российская звезда Ольга Бузова станет лицом туалетной бумаги

Российская певица и телеведущая показала видео из туалета.

Ольга Бузова, сидя в халате на унитазе, сообщила поклонникам в Instagram новость о том, что она стала лицом туалетной бумаги. Теперь Бузова будет не только на сцене, но и в каждом российском туалете.

Видео сториз телеведущей опубликовали в телеграм-канале "Боже, яке кончене".

"Мои хорошие, не знала, как вам сказать, но все-таки хочется поделиться с вами такой интересной необычной новостью. Дело в том, что с сегодняшнего дня я становлюсь лицом туалетной бумаги. Теперь Бузова будет еще и в каждом туалете", - сказала звезда и демонстративно оторвала кусок туалетной бумаги.

Поклонники Ольги думают-гадают, правда это или же первоапрельская шутка.

Напомним, ранее россиянка пожаловалась подписчикам в Instagram на отсутствие желания мастурбировать и заниматься сексом, несмотря на то, что ей для тестирования прислали много сексуальных игрушек.

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