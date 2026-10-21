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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Сиенна Миллер показала редкие фото со своим бойфрендом, который на 14 лет ее младше

Звезда поздравила возлюбленного с юбилеем.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Сиенна Миллер и Оли Грин

Сиенна Миллер и Оли Грин / © Associated Press

44-летняя актриса Сиенна Миллер опубликовала в своем Instagram серию фото, на котором она запечатлена с возлюбленным — актером Оли Грином. 20 октября ему исполнилось 30 лет, и публикация приурочена как раз к этому.

В подписи к фото она назвала бойфренда лучшим отцом, сыном и другом.

Оли Грин, фото: instagram.com/siennathing

Оли Грин, фото: instagram.com/siennathing

Сиенна Миллер и Оли Грин, фото: instagram.com/siennathing

Сиенна Миллер и Оли Грин, фото: instagram.com/siennathing

Сиенна Миллер и Оли Грин, фото: instagram.com/siennathing

Сиенна Миллер и Оли Грин, фото: instagram.com/siennathing

А на одном из снимков актриса засветила на пальце помолвочное кольцо с крупным камнем.

Сиенна Миллер и Оли Грин, фото: instagram.com/siennathing

Сиенна Миллер и Оли Грин, фото: instagram.com/siennathing

Отметим, Сиенна и Оли вместе с 2022 года. Они познакомились на вечеринке в честь Хэллоуина у общих друзей. Несмотря на разницу в возрасте в почти 15 лет, между ними завязались отношения, которые со временем переросли в серьезный роман. Актриса признавалась, что поначалу ее смущала разница в возрасте, однако она была впечатлена зрелостью Оли и его отношением к женщинам.

В начале 2024 года у пары родилась дочь. В мае 2026 года Сиенна и Оли сообщили о появлении второго общего ребенка, но подробностями о малыше делиться не стали. В июне того же года стало известно о помолвке влюбленных.

У Сиенны также есть дочь Марлоу, которая родилась в 2012 году в ее отношениях с актером Томом Старриджем. Ранее также Миллер была помолвлена с Джудом Лоу, однако пара рассталась.

Ранее, напомним, Сиенна Миллер вышла на красную дорожку с 14-летней дочерью.

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