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Сиенна Миллер показала редкие фото со своим бойфрендом, который на 14 лет ее младше
Звезда поздравила возлюбленного с юбилеем.
44-летняя актриса Сиенна Миллер опубликовала в своем Instagram серию фото, на котором она запечатлена с возлюбленным — актером Оли Грином. 20 октября ему исполнилось 30 лет, и публикация приурочена как раз к этому.
В подписи к фото она назвала бойфренда лучшим отцом, сыном и другом.
А на одном из снимков актриса засветила на пальце помолвочное кольцо с крупным камнем.
Отметим, Сиенна и Оли вместе с 2022 года. Они познакомились на вечеринке в честь Хэллоуина у общих друзей. Несмотря на разницу в возрасте в почти 15 лет, между ними завязались отношения, которые со временем переросли в серьезный роман. Актриса признавалась, что поначалу ее смущала разница в возрасте, однако она была впечатлена зрелостью Оли и его отношением к женщинам.
В начале 2024 года у пары родилась дочь. В мае 2026 года Сиенна и Оли сообщили о появлении второго общего ребенка, но подробностями о малыше делиться не стали. В июне того же года стало известно о помолвке влюбленных.
У Сиенны также есть дочь Марлоу, которая родилась в 2012 году в ее отношениях с актером Томом Старриджем. Ранее также Миллер была помолвлена с Джудом Лоу, однако пара рассталась.
Ранее, напомним, Сиенна Миллер вышла на красную дорожку с 14-летней дочерью.