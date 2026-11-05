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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Сиенна Миллер позировала в винтажном мини-платье с эффектной драпировкой, напоминавшей турнюр

Винтажная мода не теряет своей актуальности, и новый выход актрисы это подтвердил.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Сиенна Миллер

Сиенна Миллер / © Associated Press

На премьере нового фильма «Madden» в Калифорнии 44-летняя актриса Сиенна Миллер появилась в эффектном образе, вдохновленном эстетикой 90-х. Для выхода на красную дорожку звезда выбрала винтажное мини-платье от Emanuel Ungaro из кутюрной коллекции весна-лето 1992 года. Лаконичный силуэт и длина мини сочетались с выразительными драпировками на спине, напоминавшими турнюр.

Сиенна Миллер / © Associated Press

Сиенна Миллер / © Associated Press

Сьенна дополнила образ минималистичными босоножками на тонких ремешках, которые практически не привлекали внимания и позволяли её нежно-розовому платью оставаться главным акцентом образа. Светлые волосы актриса уложила мягкими волнами в высокую прическу, а для макияжа выбрала нежную розовую палитру, что придало её внешности свежести.

Благодаря сочетанию культового винтажного наряда, изящных аксессуаров и естественного макияжа Миллер выглядела так, будто только что сошла с подиума 90-х.

Сиенна Миллер / © Associated Press

Сиенна Миллер / © Associated Press

Но это не первое осеннее появление Миллер перед камерами, ведь 28 октября вместе со своим возлюбленным Оли Грином Сиенна посетила гала-вечер Airbnb в Лос-Анджелесе, для которого выбрала вечернее длинное платье со складками от Alberta Ferretti.

Сиенна Миллер и Оли Грин / © Associated Press

Сиенна Миллер и Оли Грин / © Associated Press

Сиенна Миллер / © Associated Press

Сиенна Миллер / © Associated Press

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