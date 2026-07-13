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- Шоу-бизнес
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Сиенна Миллер в платье в стиле бохо-шик посетила теннисный турнир
Вместо этого она выбрала романтичное летнее платье.
Известная своей любовью к стилю бохо актриса Сиенна Миллер посетила Уимблдонский теннисный турнир. Для появления на этом престижном мероприятии она выбрала голубо-белое платье от McQueen из легкой ткани.
Модель привлекала внимание складками и рюшами, тянувшимися вдоль передней части платья, а корсетный верх прекрасно подчеркивал силуэт. Глубокий квадратный вырез горловины и широкие бретели подчеркивали романтический характер платья, а асимметричный подол с волнистыми рюшами добавил образу еще больше интереса.
Вонда дополнила свой образ белыми босоножками и сумкой от Métier, а также уложила волосы в легкие локоны и добавила несколько изысканных украшений.
В ложе Сиенна сидела вместе с Анной Винтур и Николь Кидман.