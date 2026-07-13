Сиенна Миллер в платье в стиле бохо-шик посетила теннисный турнир

Николь Кидман, Анна Винтур, Сиенна Миллер / © Associated Press

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Известная своей любовью к стилю бохо актриса Сиенна Миллер посетила Уимблдонский теннисный турнир. Для появления на этом престижном мероприятии она выбрала голубо-белое платье от McQueen из легкой ткани.

Модель привлекала внимание складками и рюшами, тянувшимися вдоль передней части платья, а корсетный верх прекрасно подчеркивал силуэт. Глубокий квадратный вырез горловины и широкие бретели подчеркивали романтический характер платья, а асимметричный подол с волнистыми рюшами добавил образу еще больше интереса.

Сиенна Миллер / © Getty Images

Вонда дополнила свой образ белыми босоножками и сумкой от Métier, а также уложила волосы в легкие локоны и добавила несколько изысканных украшений.

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В ложе Сиенна сидела вместе с Анной Винтур и Николь Кидман.

Николь Кидман, Анна Винтур, Сиенна Миллер / © Associated Press

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