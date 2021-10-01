"Сильно ушибла ногу": "Холостячка" Злата Огневич во время свидания упала с мотоцикла

С певицей случился неприятный инцидент.

Сейчас в эфире СТБ идет третий выпуск романтического шоу "Холостячка-2". Его главная героиня – певица Злата Огневич – продолжает поближе знакомиться с мужчинами, которые борются за ее сердце.

В этом выпуске она сходила на свидание с Андреем из Светловодска, который подготовил для нее экстремальное времяпровождение. Они катались на эндуро мотоцыклах.

Злата впервые в жизни села за руль мотоцикла. Андрей показал ей, как нужно ездить, и она поехала. Даже начала кайфовать от такой езды. Но затем случилась неприятность – Огневич упала с мотоцикла и сильно ушибла ногу.

В Instagram Stories она опубликовала видео со свидания, подписав его: "Гематома на всю ногу держалась месяц и ее приходилось замазывать плотным гримом".

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Ранее артистка во время свидания с Дмитрием из Львова призналась, что это было ее лучшее свидание в жизни.

Читайте также: Как зефирка: "Холостячка" Злата Огневич в розовом мини-платье сходила на свидание

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку