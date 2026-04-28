Симон Эшли демонстрирует свою любовь к ярким образам во время промо-тура "Дьявол носит Prada 2"

Симон Эшли / © Getty Images

Реклама

Актриса Симон Эшли сыграла в фильме «Дьявол носит Prada 2», поэтому активно задействована во время его продвижения: выходит на красные дорожки, посещает интервью и все рекламные мероприятия, посвященные картине.

В последние дни она особенно часто появлялась на публике и демонстрировала образы, которые были не только яркими, но и довольно креативными. Актриса вышла на красную дорожку в Лондоне — это был официальный фотокол к фильму.

Симон Эшли / © Associated Press

Симон выбрала платье от Jil Sander с белым верхом и оранжевым низом, которое украшала баска. Волосы она собрала в хвост, поэтому смогла продемонстрировать серебряные серьги.

Реклама

Второй образ девушка уже показала по дороге в студию BBC в Лондоне. Симон надела ансамбль от бренда N21 из коллекции осень-зима 2026, который сочетал серые и розовые оттенки. Также актриса дополнила лук туфлями от Jude Green и объемной прической.

Симон Эшли / © Getty Images

Этот ансамбль Эшли продемонстрировала уже в Нью-Йорке. На актрисе было винтажное платье от Balenciaga, созданное Николя Жескьером для коллекции 2003 года. Дополнила образ культовая сумка Balenciaga Le City — вместительная и обожаемая женщинами со всего мира уже десятилетиями.

Симон Эшли / © Getty Images

Новости партнеров