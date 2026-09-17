Синди Кроуфорд чуть не потеряла туфлю на показе Gucci и рассказала, как спасла ситуацию

Синди Кроуфорд / © Associated Press

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60-летняя американская звезда и одна из супермоделей 90-х — Синди Кроуфорд — вспомнила о неожиданном конфузе, который произошел с ней во время показа Gucci Cruise 2027 в Нью-Йорке. Супермодель вышла на подиум в роскошном черном платье с пышными перьями, однако практически сразу после выхода у нее из туфли выскользнула пятка.

Синди Кроуфорд на показе Gucci / © Getty Images

О неприятном моменте никто из зрителей не догадался. Кроуфорд рассказала об этом в новом интервью изданию PORTER. По словам модели, платье было настолько объемным и тяжелым, что скрывало обувь, поэтому она решила просто продолжить дефиле.

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«Платье было таким большим, что этого не было видно», — рассказала Синди. Она призналась, что в тот момент думала только об одном: сохранить туфлю на ноге и не превратиться в Золушку на глазах у всех.

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Несмотря на небольшую неприятность выход Кроуфорд стал одним из самых эффектных моментов показа. Модель уверенно прошла по Таймс-сквер. Для Синди это было особенно символично — она редко выходит на подиум после того, как значительно сократила модельную активность в начале 2000-х.

Перед шоу Кроуфорд, по ее признанию, сама сомневалась, стоит ли соглашаться на участие. Поддержку ей оказала дочь Кайя Гербер, которая знала, что мама немного нервничает перед таким большим показом. Синди призналась, что ей было важно показать дочери: даже спустя десятилетия в профессии можно решиться на новый вызов.

Синди Кроуфорд и Кайя Гербер / © Associated Press

При этом 60-летняя Кроуфорд не собирается полностью уходить из модельного бизнеса. Она заявила, что не хочет поддерживать представление о том, будто женщины определенного возраста должны становиться «невидимыми». По словам Синди, моделинг — это навык, который с годами только совершенствуется. «Я все еще люблю это», — так модель объяснила свое желание продолжать работать.

Ранее, напомним, Синди Кроуфорд в мини-шортах вышла на утреннюю прогулку.

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