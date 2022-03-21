Синди Кроуфорд поддержала Украину и призвала помогать украинским беженцам

Американская супермодель Синди Кроуфорд долгое время молчала о войне в Украине и в своем новом посте объяснила почему.

В новой публикации, которую манекенщица сделала в Instagram, она написала, что много дней думала о том, чем может быть полезной, и напомнила пользователям, что "все мы делим эту планету".

"Я была довольно тихой в Instagram последние пару недель. В мире так много душевной боли и борьбы, и, как и многие из вас, я теряюсь и задаюсь вопросом, что я могу сделать, чтобы помочь, чтобы изменить ситуацию? Что полезно? Когда я летела домой на этой неделе и смотрел в окно, я видела эти небесные облака и смотрела вниз на нашу прекрасную планету… и единственное, о чем я могла думать, это молиться. Молитесь об исцелении и напоминайте себе, что мы больше похожи, чем различны, и что, паря в облаках, мы все делим эту планету", - написала Синди.

В своем посте модель добавила, что продолжит публиковать на своей странице информацию об организациях, которые поддерживают беженцев из Украины по всему миру. И добавила, что постарается хоть немного быть полезной.

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