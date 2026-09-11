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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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204
Время на прочтение
1 мин

Синди Кроуфорд позировала украинскому фотографу: новые кадры 60-летней супермодели

Звезда появилась в новой стильной фотосессии.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Синди Кроуфорд в PORTER magazine

Синди Кроуфорд в PORTER magazine / © Instagram Синди Кроуфорд

60-летняя американская звезда и одна из супермоделей 90-х — Синди Кроуфорд — стала героиней новой модной съемки для сентябрьского выпуска PORTER. Она позировала в эффектных образах, продемонстрируя безупречную форму и свой фирменный стиль.

Синди Кроуфорд в PORTER magazine / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд в PORTER magazine / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд в PORTER magazine / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд в PORTER magazine / © Instagram Синди Кроуфорд

Автором фотосессии выступил украинский фотограф Юлия Горбаченко. Для съемки стилисты подобрали для Кроуфорд эффектные осенние наряды.

На одном из фото Синди позировала в леопардовом пальто с мехом на манжетах. В руках она держала мини-копию Статуи Свободы.

Синди Кроуфорд в PORTER magazine, фото: instagram.com/yuliagorbachenko

Синди Кроуфорд в PORTER magazine, фото: instagram.com/yuliagorbachenko

В интервью журналу супермодель рассказала о своей карьере, Нью-Йорке, моде и жизни после 60.

Новая фотосессия вновь доказала, что Кроуфорд продолжает оставаться одной из самых востребованных моделей своего поколения.

Синди Кроуфорд в PORTER magazine / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд в PORTER magazine / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд в PORTER magazine / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд в PORTER magazine / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд в PORTER magazine / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд в PORTER magazine / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд в PORTER magazine / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд в PORTER magazine / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд в PORTER magazine / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд в PORTER magazine / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд в PORTER magazine / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд в PORTER magazine / © Instagram Синди Кроуфорд

Ранее, напомним, Синди Кроуфорд в шелковой блузке и кожаных брюках сходила на ужин.

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