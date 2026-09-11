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- Шоу-бизнес
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Синди Кроуфорд позировала украинскому фотографу: новые кадры 60-летней супермодели
Звезда появилась в новой стильной фотосессии.
60-летняя американская звезда и одна из супермоделей 90-х — Синди Кроуфорд — стала героиней новой модной съемки для сентябрьского выпуска PORTER. Она позировала в эффектных образах, продемонстрируя безупречную форму и свой фирменный стиль.
Автором фотосессии выступил украинский фотограф Юлия Горбаченко. Для съемки стилисты подобрали для Кроуфорд эффектные осенние наряды.
На одном из фото Синди позировала в леопардовом пальто с мехом на манжетах. В руках она держала мини-копию Статуи Свободы.
В интервью журналу супермодель рассказала о своей карьере, Нью-Йорке, моде и жизни после 60.
Новая фотосессия вновь доказала, что Кроуфорд продолжает оставаться одной из самых востребованных моделей своего поколения.
Ранее, напомним, Синди Кроуфорд в шелковой блузке и кожаных брюках сходила на ужин.