Синди Кроуфорд позировала украинскому фотографу: новые кадры 60-летней супермодели

Синди Кроуфорд в PORTER magazine / © Instagram Синди Кроуфорд

Реклама

60-летняя американская звезда и одна из супермоделей 90-х — Синди Кроуфорд — стала героиней новой модной съемки для сентябрьского выпуска PORTER. Она позировала в эффектных образах, продемонстрируя безупречную форму и свой фирменный стиль.

Синди Кроуфорд в PORTER magazine / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд в PORTER magazine / © Instagram Синди Кроуфорд

Автором фотосессии выступил украинский фотограф Юлия Горбаченко. Для съемки стилисты подобрали для Кроуфорд эффектные осенние наряды.

Реклама

На одном из фото Синди позировала в леопардовом пальто с мехом на манжетах. В руках она держала мини-копию Статуи Свободы.

Реклама

Синди Кроуфорд в PORTER magazine, фото: instagram.com/yuliagorbachenko

В интервью журналу супермодель рассказала о своей карьере, Нью-Йорке, моде и жизни после 60.

Новая фотосессия вновь доказала, что Кроуфорд продолжает оставаться одной из самых востребованных моделей своего поколения.

Синди Кроуфорд в PORTER magazine / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд в PORTER magazine / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд в PORTER magazine / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд в PORTER magazine / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд в PORTER magazine / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд в PORTER magazine / © Instagram Синди Кроуфорд

Ранее, напомним, Синди Кроуфорд в шелковой блузке и кожаных брюках сходила на ужин.

Новости партнеров