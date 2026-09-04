ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
68
Время на прочтение
1 мин

Синди Кроуфорд трогательно поздравила дочь Кайю с 25-летием и показала ее детское фото

Супермодель поделилась кадром из семейного архива.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Синди Кроуфорд и Кайя Гербер

Синди Кроуфорд и Кайя Гербер / © Associated Press

60-летняя американская звезда и одна из супермоделей 90-х Синди Кроуфорд трогательно поздравила свою дочь Кайю Гербер с 25-летием. В честь дня рождения супермодель поделилась архивным снимком дочери.

На фотографии Кайя запечатлена в детстве, ей, скорее всего, год-полтора, а публикация Синди стала напоминанием о том, как быстро выросла ее единственная дочь.

Синди Кроуфорд и Кайя Гербер / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд и Кайя Гербер / © Instagram Синди Кроуфорд

«С 25-летием, моя (уже не такая уж и малышка) Кайя♥️ Мудрая не по годам и полная сострадания, доброты и любви. Наблюдать за тем, как ты выросла в прекрасную женщину, которой являешься сегодня, — одно из величайших благословений в моей жизни. Всегда тобой горжусь!» — написала Кроуфорд под снимком.

Сейчас Гербер сама является успешной моделью и актрисой и во многом пошла по стопам знаменитой матери.

Отметим, Кайя родилась 3 сентября 2001 года в семье Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнди Гербера. Она начала модельную карьеру еще в юном возрасте, а в 2017 году впервые вышла на подиум на Неделе моды в Нью-Йорке. Позже Кайя получила известность не только в фэшн-индустрии, но и как актриса. Недавно она появилась в сериале «Осколки» (The Shards), который вышел в августе 2026 года.

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Ранее, напомним, Кайя Гербер в белоснежном комплекте с обнаженным животом от Prada появилась на мероприятии в Берлине.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie