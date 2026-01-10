ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
371
1 мин

Синди Кроуфорд в платье цвета марсала и на шпильках посетила церемонию в Санта-Монике

59-летняя супермодель 90-х отлично выглядела на фэшн-премии.

Алина Онопа
Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд / © Associated Press

Синди Кроуфорд посетила церемонию вручения премии WWD Style Awards 2026, которая состоялась в Санта-Монике.

Перед фотографами красавица предстала в асимметричном платье миди на одно плечо цвета марсала, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру.

Синди Кроуфорд / © Associated Press

Синди Кроуфорд / © Associated Press

Аутфит Синди дополнила бордовыми босоножками на шпильках и золотистым клатчем с питоновым принтом.

Синди Кроуфорд / © Associated Press

Синди Кроуфорд / © Associated Press

Кроуфорд дополнила аутфит объемной прической с локонами и макияжем смоки-айс и с нежно-розовой помадой. В ушах у нее были золотые серьги-кольца, а на одной руке — часы и кольцо с бриллиантом.

Синди Кроуфорд / © Associated Press

Синди Кроуфорд / © Associated Press

Напомним, Синди Кроуфорд показала новогоднее фото, сделанное возле елки.

