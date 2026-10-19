Синди Кроуфорд впервые высказалась о смерти сына: "Мы безутешны"

Синди Кроуфорд с мужем и сыном / © Associated Press

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60-летняя супермодель Синди Кроуфорд впервые публично прокомментировала смерть своего сына Пресли Гербера. Вместе с мужем Рэнди Гербером и дочерью Кайей модель опубликовала эмоциональное обращение в Instagram почти через месяц после трагедии.

Семья поделилась черно-белым портретом Пресли, созданным фотографом Себастьяном Фаэной. В публикации родные признались, что до сих пор не могут смириться с потерей.

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«Мы безутешны из-за потери нашего любимого сына и брата. Мы чувствуем себя невероятно счастливыми, что Пресли был с нами 27 лет. Он был прекрасной, светлой душой, которая любила и которую любили — сейчас и навсегда», — написали Синди, Рэнди и Кайя.

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Они также отметили, что гордятся тем, как Пресли проявлял себя в жизни, с добротой и открытостью. В завершение семья поблагодарила всех, кто поддерживал их в этот тяжелый период, и добавила: «До новой встречи, наш мальчик. Мы любим тебя навсегда. Мама, папа и Кайя».

Напомним, Пресли Гербер умер 20 сентября 2026 года в возрасте 27 лет. На момент смерти он находился в реабилитационном центре в Санта-Монике, штат Калифорния. Полиция сообщала, что расследует произошедшее как предполагаемую передозировку, однако официальная причина смерти пока не установлена.

Отметим, Пресли открыто рассказывал о проблемах с психическим здоровьем и зависимости. На протяжении многих лет родители поддерживали сына и помогали ему справляться с трудностями.

Ранее, напомним, Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер появились на публике после смерти сына.

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