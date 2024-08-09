Сине-желтые, с принтом "зебра" и другие: 5 луков Ярославы Магучих в лосинах

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, получившая золотую медаль в прыжках в высоту на Олимпийских играх 2024 года, много времени посвящает тренировкам. Поэтому в ее гардеробе есть немало лосин, в которых она занимается спортом.

Полистав Instagram девушки, мы выбрали 5 ее луков в лосинах, которые нам понравились больше всего.

На Олимпиаде в Париже Ярослава появилась в патриотических – сине-желтых – лосинах. Верх у нее был сине-белый с изображением украинского флага и надписью Ukraine.

Ярослава Магучих/Instagram Ярославы Магучих

В профессиональной фотосессии легкоатлетка снялась в спортивном комплекте голубо-черного цвета, состоявшего из топа и лосин.

Ярослава Магучих/Instagram Ярославы Магучих

Ярослава Магучих/Instagram Ярославы Магучих

Имеет Магучих в своем гардеробе еще один интересный комплект с лосинами – бежево-салатово-черный.

Ярослава Магучих/Instagram Ярославы Магучих

Ярослава Магучих/Instagram Ярославы Магучих

Для тренировки на стадионе спортсменка надела черные лосины с принтом желтых и салатовых треугольников.

Ярослава Магучих/Instagram Ярославы Магучих

А еще у Ярослава есть стильные лосины с принтом "зебра", в которых можно не только тренироваться, но и выходить на прогулку.

Ярослава Магучих/Instagram Ярославы Магучих

Напомним, ранее мы рассмотрели 5 образов Ярославы Магучих в мини-шортах.

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