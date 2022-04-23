Сине-желтый тренд: знаменитости надевают на различные мероприятия образы в цветах флага Украины

После начала полномасштабной войны в Украине компания Pantone опубликовала на своей странице в Instagram синий и желтый цвета, которые назвала свободный синий (freedom blue) и энергичный/побуждающий к действиям желтый (energising yellow). Это событие значительно повлияло на модные тенденции и цвета украинского флага стали мировым модным трендом и символом свободы.

Многие блогеры, модники и звезды стали появляться на различных мероприятиях в сочетании синего и желтого, выражая, таким образом, поддержку нашей стране, страдающей от войны, а также поддерживая главный модный тренд этой весны.

Например, на церемонии Latin American Music Award, которая проходила в Лас-Вегасе, одна из гостей мероприятия надела синий жакет и желтый комбинезон.

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Также в цветах украинского флага появился один из гостей благотворительного гала-концерта, организованного для поддержки народа и культуры Украины.

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Также в украинской символике была замечена пара на показе Dior в Париже.

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