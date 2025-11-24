ТСН в социальных сетях

Синтия Эриво отдала дань уважения певице Шер только одной необычной вещью: что надела звезда

Это был креативный выбор, который стал сенсаццией.

Автор публикации
Юлия Каранковская
Синтия Эриво

Синтия Эриво / © Getty Images

Синтия Эриво — певица и звезда фильма «Wicked: Чародейка» — в рамках промо-тура ко второй части мюзикла посетила интервью на шоу The View. Ее сфотографировали в Нью-Йорке возле студии ABC.

Синтия была в тот день в сером костюме от бренда Coperni, который сочетал жакет и мини-шорты. Также лук она дополнила сумкой синего цвета от Mulberry, синими сапогами на платформе в виде пуант от Christian Louboutin, а также надела украшения с бриллиантами от Tiffany & Co. и сделала невероятный маникюр — ее ногти были длинными и с ярким дизайном.

Синтия Эриво / © Getty Images

Синтия Эриво / © Getty Images

Однако главной изюминкой лука Синтии стали ее черные колготки. Казалось бы, что такого может быть в обычных колготках, но на тех, которые надела певица была вышита культовая фраза еще одной звезды — певицы Шер — Mom, I am a rich man («Мама, я богатый человек»).

Синтия Эриво / © Getty Images

Синтия Эриво / © Getty Images

Эту знаменитую фразу Шер сказала в интервью 1995 года.

