- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 83
- Время на прочтение
- 1 мин
Синтия Эриво в шоколадном платье и с длинным маникюром появилась на кинопремии
39-летняя британская актриса получила награду.
Синтия Эриво посетила 46-ю церемонию вручения кинопремии Critics' Circle Film Awards, которая состоялась в отеле The May Fair в Лондоне. Она получила почетную награду — премию Дерека Малкольма за инновации в карьере.
На мероприятии актриса появилась в эффектном аутфите. На ней было шоколадное корсетное платье без бретелек, с драпировкой, складками и шлейфом, в котором она продемонстрировала стройную фигуру. Сзади на бедрах наряд был украшен декором, который был похож на перья.
Образ Синтия дополнила босоножками на высоких платформах и каблуках. Она была с очень короткой прической, макияжем с пышными накладными ресницами и длинным молочным острым маниюкром. Эриво украсила уши длинными серьгами с камнями, а руки — бриллиантовыми кольцами.
Напомним, Синтия Эриво в стильном ансамбле цвета бургунди вышла в свет.