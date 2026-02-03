Синтия Эриво в шоколадном платье и с длинным маникюром появилась на кинопремии

Синтия Эриво / © Getty Images

Синтия Эриво посетила 46-ю церемонию вручения кинопремии Critics' Circle Film Awards, которая состоялась в отеле The May Fair в Лондоне. Она получила почетную награду — премию Дерека Малкольма за инновации в карьере.

На мероприятии актриса появилась в эффектном аутфите. На ней было шоколадное корсетное платье без бретелек, с драпировкой, складками и шлейфом, в котором она продемонстрировала стройную фигуру. Сзади на бедрах наряд был украшен декором, который был похож на перья.

Синтия Эриво / © Getty Images

Образ Синтия дополнила босоножками на высоких платформах и каблуках. Она была с очень короткой прической, макияжем с пышными накладными ресницами и длинным молочным острым маниюкром. Эриво украсила уши длинными серьгами с камнями, а руки — бриллиантовыми кольцами.

Напомним, Синтия Эриво в стильном ансамбле цвета бургунди вышла в свет.