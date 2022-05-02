"Сирени обірвали наш сон": группа "Антитіла" и Эд Ширан презентовали клип на общую песню о войне

"Сирени обірвали наш сон": группа "Антитіла" и Эд Ширан презентовали клип на общую песню о войне

Украинская группа и британский артист представили музыкальную коллаборацию.

Британский артист Эд Ширан и украинская группа "Антитіла" представили общую песню 2 step/"Сирени обірвали наш сон", в которой зазвучали украинский и английский языки.

Музыканты выпустили также на эту композицию клип, который снимали без полноценного участия группы, поскольку ее участники защищают Родину, находясь в территориальной обороне.

Свою часть видео на песню Ширан снимал в ноябре прошлого года в Киеве. Съемки проходили на территории корпусов механико-математического факультета КНУ имени Тараса Шевченко.

"Предложение от Эда поработать вместе – это проявление именно той подлинной поддержки Украины, которую демонстрирует народ Великобритании... Миллионы людей не только на словах, но конкретными поступками показывают, как это по-настоящему стоять за свои принципы, демократию и свободу и подставлять свое плечо тем, кому оно действительно нужно. Казалось бы, просто общая песня, но насколько это символично", — говорит фронтмен группы Тарас Тополя.

В украинском тексте сингла Тополя рассказывает историю о том, как началась война для его семьи, и обещании вернуться. Подобная судьба постигла сотни украинских семей, которых разлучила ужасная война.

Средства, собранные по монетизации видео, Ширан перечислит на гуманитарную помощь Украине.

Напомним, группа "Антитіла" познакомилась с Шираном в марте 2022 года во время подготовки к благотворительному концерту в поддержку Украины в Бирмингеме. Тогда украинскую группу предложили организовать с Киевом телемост, а видео по их обращению к британскому певцу стало вирусным в Великобритании. Организаторы отказали группе "Антитіла". А Ширан, несмотря на это, заинтересовался украинскими музыкантами и выразил свою поддержку.

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