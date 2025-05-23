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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Сирша Ронан впервые беременна: актриса посетила модный показ во Франции

Совсем скоро в семье известной актрисы будет пополнение, однако она предпочитает не раскрывать подробности своей личной жизни.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Сирша Ронан

Сирша Ронан / © Getty Images

31-летняя актриса Сирша Ронан, четырехкратная номинантка на «Оскар», посетила показ круизной коллекции Модного дома Louis Vuitton, который состоялся в Palais Des Papes во Франции.

Она вышла на публику в длинном платье-комбинации черного цвета. Наряд был на тонких бретельках и украшен кружевом на декольте и асимметричном подоле, также у платья были кружевные вставки по всей длине.

Сирша Ронан / © Getty Images

Сирша Ронан / © Getty Images

Когда Сирша вышла на публику, стало понятно, что она беременна. Для актрисы это первый ребенок.

Отец ребенка — шотландский актер Джек Лауден. О романе Сирши и Джека стало известно в 2018 году. Пара познакомилась на съемках картины «Две королевы», где Ронан исполнила роль Марии Стюарт, а Лауден сыграл ее второго мужа, лорда Дарнли. В прошлом году они тайно поженились в Эдинбурге после почти шести лет совместной жизни.

Сирша Ронан и Джек Лауден позируют для фото на церемонии вручения премии «Эмми» в 2024 году / © Associated Press

Сирша Ронан и Джек Лауден позируют для фото на церемонии вручения премии «Эмми» в 2024 году / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
40
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