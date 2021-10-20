Сияла от счастья: Адель появилась на публике со своим бойфрендом

Пара смотрела игру, мило болтала и много улыбалась.
После громкого возвращения Адель продолжает удивлять. Певица перестала скрывать отношения со своим бойфрендом - спортивным агентом Ричем Полом. Пара появилась вместе на баскетбольном матче в Лос-Анджелесе, и Адель была не только изумительно красива, но и очень счастлива.
Для выхода певица надела коричневый кожаный костюм и пальто от Louis Vuitton с монограммой. Завершили аутфит певицы туфли-лодочки, нюдовый макияж и роскошная укладка с легкими локонами.
Это уже второе совместное появление Адель и Рича на игре. Ранее они уже попадали под прицел папарацци, но тогда у пары был еще букетно-конфетный период и официально они свои отношения не подтверждали.
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