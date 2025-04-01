Сияла со сцены: Шакира очаровала публику своим розовым мини-платьем во время выступления

Шакира / © Associated Press

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Эта серия выступлений Шакиры направлена на поддержку ее двенадцатого студийного альбома с одноименным названием.

Шакира / © Associated Press

Во время выступлений Шакира меняет на сцене множество нарядов, которые созданы для нее эксклюзивно известными брендами. Одним из самых ярких луков певицы было мини-платье от Versace.

Шакира / © Associated Press

Наряд выполнен из усыпанной стразами ткани, которая эффектно сияла на сцене, когда Шакира двигалась. Украшали его вырезы, а также золотая фурнитура с логотипом бренда.

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Это мини Шакира носила в сочетании с капроновыми сетчатыми колготками и ботильонами, сделанными из такой же ткани, что и платье.

Шакира / © Associated Press

Шакира / © Associated Press

Напомним, что руководитель Модного дома Versace, Донателла Версаче ушла с поста креативного директора бренда. Ее последней коллекцией стало шоу прет-а-порте на сезон осень-зима 2025-2026.

Шакира / © Getty Images Шакира / © Getty Images Шакира / © Getty Images Шакира / © Getty Images Шакира / © Getty Images