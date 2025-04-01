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- Шоу-бизнес
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Сияла со сцены: Шакира очаровала публику своим розовым мини-платьем во время выступления
Сейчас поп-звезда из Колумбии пребывает в концертном туре под названием Las Mujeres Ya No Lloran, который стал седьмым в ее карьере.
Эта серия выступлений Шакиры направлена на поддержку ее двенадцатого студийного альбома с одноименным названием.
Во время выступлений Шакира меняет на сцене множество нарядов, которые созданы для нее эксклюзивно известными брендами. Одним из самых ярких луков певицы было мини-платье от Versace.
Наряд выполнен из усыпанной стразами ткани, которая эффектно сияла на сцене, когда Шакира двигалась. Украшали его вырезы, а также золотая фурнитура с логотипом бренда.
Это мини Шакира носила в сочетании с капроновыми сетчатыми колготками и ботильонами, сделанными из такой же ткани, что и платье.
Напомним, что руководитель Модного дома Versace, Донателла Версаче ушла с поста креативного директора бренда. Ее последней коллекцией стало шоу прет-а-порте на сезон осень-зима 2025-2026.