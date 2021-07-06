Сияла в Каннах: 75-летняя Хелен Миррен банановым платье подчеркнула осиную талию

Актриса выбрала для красной дорожки на Лазурном побережье яркий наряд.

На Лазурном побережье сейчас проходит торжественная церемония открытия 74-го международного Каннского кинофестиваля. Стартует он с музыкального фильма "Аннетт" французского режиссера Леоса Каракса. На красной дорожке появилась несравненная Хелен Миррен в компании своего мужа Тейлора Хакфорда.

Хелен Миррен и Тейлор Хакфорд / Associated Press

Актриса выбрала яркий лук, в котором точно не осталась незамеченной. Она блистала в легком банановом платье длинны миди, которое отлично подчеркнуло ее осиную талию.

Платье Хелен скомбинировала с кожаными желтыми туфлями на шпильках, золотым клатчем Dolce & Gabbana на цепочке и очками, которые держала в руке.

Хелен Миррен / Associated Press

Звезде сделали элегантную прическу и вечерний макияж: подчеркнули глаза черным карандашом и нанесли на губы нежно-малинового цвета.

Особое внимание Миррен уделила украшениям. На шее у нее было роскошное ожерелье с бриллиантами и изумрудами. В ушах были такие же элегантные серьги, а на пальце – массивное кольцо. Перламутровый маникюр завершил эффектный аутфит 75-летней актрисы.

Хелен Миррен / Associated Press

А 63-летняя Энди Макдауэлл вышла на публику в красивом мятном платье с высоким разрезом сзади и лифом, расшитым пайетками и украшенном бисерной бахромой. Свой наряд она дополнила изящными серебряными босоножками из тонких ремешков и белым клатчем.

Энди МакДауэлл в Каннах / Associated Press

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74-й Каннский кинофестиваль (21 фото)

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