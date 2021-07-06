Сияла в Каннах: 75-летняя Хелен Миррен банановым платье подчеркнула осиную талию

Актриса выбрала для красной дорожки на Лазурном побережье яркий наряд.
На Лазурном побережье сейчас проходит торжественная церемония открытия 74-го международного Каннского кинофестиваля. Стартует он с музыкального фильма "Аннетт" французского режиссера Леоса Каракса. На красной дорожке появилась несравненная Хелен Миррен в компании своего мужа Тейлора Хакфорда.
Актриса выбрала яркий лук, в котором точно не осталась незамеченной. Она блистала в легком банановом платье длинны миди, которое отлично подчеркнуло ее осиную талию.
Платье Хелен скомбинировала с кожаными желтыми туфлями на шпильках, золотым клатчем Dolce & Gabbana на цепочке и очками, которые держала в руке.
Звезде сделали элегантную прическу и вечерний макияж: подчеркнули глаза черным карандашом и нанесли на губы нежно-малинового цвета.
Особое внимание Миррен уделила украшениям. На шее у нее было роскошное ожерелье с бриллиантами и изумрудами. В ушах были такие же элегантные серьги, а на пальце – массивное кольцо. Перламутровый маникюр завершил эффектный аутфит 75-летней актрисы.
А 63-летняя Энди Макдауэлл вышла на публику в красивом мятном платье с высоким разрезом сзади и лифом, расшитым пайетками и украшенном бисерной бахромой. Свой наряд она дополнила изящными серебряными босоножками из тонких ремешков и белым клатчем.
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