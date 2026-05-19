Сияла в Каннах: Шерон Стоун ошеломила своим появлением в роскошном платье с цветочной аппликацией

Шерон Стоун посетила премьеру драматического фильма Fjord в рамках Каннского кинофестиваля.

Актриса ошеломила своим появлением на красной дорожке в роскошном кутюрном черно-белом платье макси без бретелек из коллекции весна-лето 2026 бренда Miss Sohee, принадлежащего дизайнеру из Южной Кореи Сохи Пак.

Это драматическое творение идеально сочетало голливудскую чувственность с современной восточной эстетикой. Платье было расшито бисером, камнями и стразами, а также было украшено аппликацией в виде цветов глицинии лавандового оттенка, изготовленных из пайеток вручную.

Аутфит Стоун дополнила черным плащом с россыпью страз и такими же цветочными аппликациями, который она спустила с плеч. На ней также были черные прозрачные перчатки, поверх которых она надела бриллиантовые кольца.

У Шерон была стильная укладка, вечерний макияж, бриллиантовые серьги-гвоздики в ушах, бриллиантовое ожерелье с подвеской в виде бирюзового камня и черный клатч-футляр со стразами и жемчугом в руках.

Напомним, Шерон Стоун на гала-концерт Фонда лучшего мира на Лазурном побережье надела кружевное платье макси, украшенное цветочной вышивкой из разноцветных пайеток.

