Шоу-бизнес
47
1 мин

Сияла в красивых образах: Грета Гервиг, которая сняла фильм «Барби», посетила Венецию

42-летняя звезда Голливуда была очень элегантной.

Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Грета Гервиг

Грета Гервиг / © Associated Press

Известный кинорежиссер и актриса Грета Гервиг, которая прославилась в прошлом году на весь мир своим фильмом «Барби», посетила 82-й Венецианский кинофестиваль.

Гретта вышла на красную дорожку в черном пышном платье из фатина от бренда Rodarte. Наряд звезды был на одно плечо, с цветочной аппликацией и длинным пышным шлейфом.

Грета Гервиг / © Associated Press

Грета Гервиг / © Associated Press

Образ она дополнила «мокрой» прической с уложенными назад волосами, макияжем и колье-цепью с бриллиантами.

Грета посетила мероприятие с мужем режиссером и сценаристом Ноа Баумбахом.

Грета Гервиг и Ноа Баумбах / © Associated Press

Грета Гервиг и Ноа Баумбах / © Associated Press

Также Грета посетила фотоколл к фильму «Джей Келли», главную роль в котором исполнил Джордж Клуни. Гервиг была с ног до головы одета в Prada.

Грета Гервиг / © Associated Press

Грета Гервиг / © Associated Press

Она сочетала белую рубашку, стеганую юбку миди в цветочный принт, туфли с открытой пяткой и лаковую сумку. Также на некоторых снимках она позировала в очках в белой оправе.

Грета Гервиг / © Associated Press

Грета Гервиг / © Associated Press

47
