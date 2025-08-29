- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 47
- Время на прочтение
- 1 мин
Сияла в красивых образах: Грета Гервиг, которая сняла фильм «Барби», посетила Венецию
42-летняя звезда Голливуда была очень элегантной.
Известный кинорежиссер и актриса Грета Гервиг, которая прославилась в прошлом году на весь мир своим фильмом «Барби», посетила 82-й Венецианский кинофестиваль.
Гретта вышла на красную дорожку в черном пышном платье из фатина от бренда Rodarte. Наряд звезды был на одно плечо, с цветочной аппликацией и длинным пышным шлейфом.
Образ она дополнила «мокрой» прической с уложенными назад волосами, макияжем и колье-цепью с бриллиантами.
Грета посетила мероприятие с мужем режиссером и сценаристом Ноа Баумбахом.
Также Грета посетила фотоколл к фильму «Джей Келли», главную роль в котором исполнил Джордж Клуни. Гервиг была с ног до головы одета в Prada.
Она сочетала белую рубашку, стеганую юбку миди в цветочный принт, туфли с открытой пяткой и лаковую сумку. Также на некоторых снимках она позировала в очках в белой оправе.