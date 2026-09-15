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- Шоу-бизнес
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Сияла в золоте: Селена Гомес роскошным платьем Louis Vuitton подчеркнула фигуру на премии "Эмми"
Певица выбрала для церемонии эффектное платье-бюстье, напоминавшее произведение ювелирного искусства.
Селена Гомес посетила церемонию вручения премии «Эмми», которая состоялась в театре Peacock в Лос-Анджелесе.
Для выхода на красную дорожку звезда выбрала роскошное золотое платье-бюстье длины макси с юбкой «русалка» от бренда Louis Vuitton.
Наряд отличался сложным декором из множества золотых прямоугольных пластин, выложенных горизонтальными рядами. На корсете и бедрах они образовывали геометрический узор, который визуально моделировал силуэт.
Аутфит Гомес дополнила длинными бриллиантовыми серьгами, а также браслетом и кольцами из этого комплекта. Она сделала укладку с локонами и макияж с розовыми румянами и помадой приглушенного розового цвета.
Напомним, Селена Гомес в замшевой юбке и лакированных сапогах появилась с мужем в Венеции.