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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Сияла в золоте: Селена Гомес роскошным платьем Louis Vuitton подчеркнула фигуру на премии "Эмми"

Певица выбрала для церемонии эффектное платье-бюстье, напоминавшее произведение ювелирного искусства.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Селена Гомес

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес посетила церемонию вручения премии «Эмми», которая состоялась в театре Peacock в Лос-Анджелесе.

Для выхода на красную дорожку звезда выбрала роскошное золотое платье-бюстье длины макси с юбкой «русалка» от бренда Louis Vuitton.

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Наряд отличался сложным декором из множества золотых прямоугольных пластин, выложенных горизонтальными рядами. На корсете и бедрах они образовывали геометрический узор, который визуально моделировал силуэт.

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Аутфит Гомес дополнила длинными бриллиантовыми серьгами, а также браслетом и кольцами из этого комплекта. Она сделала укладку с локонами и макияж с розовыми румянами и помадой приглушенного розового цвета.

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Напомним, Селена Гомес в замшевой юбке и лакированных сапогах появилась с мужем в Венеции.

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