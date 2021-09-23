Сияющее мини-платье и макияж с кристаллами: Николь Шерзингер пришла на премьеру шоу

Сияющее мини-платье и макияж с кристаллами: Николь Шерзингер пришла на премьеру шоу

Артистка удивила эффектным выходом.

43-летняя певица и участница The Pussycat Dolls Николь Шерзингер пришла на премьеру 6-го сезона шоу The Masked Singer в прямом смысле сияющем образе.

Она надела асимметричное мини-платье с одним рукавом от Versace, полностью расшитое пайетками, которые сверкали под яркими софитами. Свой образ звезда дополнила блестящими туфлями на высоких каблуках и комплектом украшений из крупных камней.

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Особого внимания заслуживает макияж Николь – стрелки выполнены из кристаллов и страз. А стилисты по прическам заплели певице на голове несколько тонких косичек и, похоже, немного увеличили объем волос с помощью искусственных прядей – тресс.

Напомним, ранее Николь Шерзингер посетила благотворительный ужин amfAR в рамках 78-го Венецианского кинофестиваля. Для такого события красотка выбрала откровенный наряд от Tony Ward. На ней было черное платье с прозрачным верхом и юбкой, расшитой золотыми камнями и бисером, и небольшим шлейфом.

Николь Шерзингер / Associated Press

Образы Николь Шерзингер (15 фото)

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