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В шестом выпуске «Холостяка-15» проект неожиданно покинула 24-летняя Елизавета Колношенко, которая еще на первой вечеринке получила от главного героя Вячеслава Кравцова розу первого впечатления. Ее романтическая история завершилась еще до церемонии роз из-за конфликта, связанного с телефонным звонком другому мужчине.

После просмотра видеообращений от родных участниц Холостяк пригласил Елизавету на личную беседу, в ходе которой решил выяснить ситуацию с ее телефонным звонком мужчине по имени Стас.

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По словам Вячеслава, команда проекта сообщила ему, что девушка одолжила телефон и позвонила этому мужчине, хотя впоследствии отрицала факт звонка. Когда Вячеслав спросил Елизавету об этой ситуации, она сначала не подтвердила, что звонила Стасу. Однако у баскетболиста были скриншоты истории звонков с этим номером телефона.

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Сначала участница объяснила, что звонила своей помощнице, а затем сказала, что это был IТ-специалист. В конце концов Елизавета призналась, что Стас помогал ей с доставкой чемоданов с вещами, поскольку ее отец много работает и у него нет на это времени.

Кравцова возмутил не столько сам звонок, сколько то, что девушка не сказала ему правду сразу. Он отметил, что мог бы закрыть глаза на эту ситуацию, если бы Елизавета была с ним откровенна.

По мнению Холостяка, участница начала говорить правду только после того, как он привел конкретные доказательства. Это заставило его усомниться в ее искренности.

В результате Вячеслав решил не продолжать знакомство с Елизаветой и попросил ее покинуть проект.

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Напомним, Елизавета Кольношенко, уроженка Херсона, проживает в Киеве. Она занимается предпринимательством и является соучредителем цифрового агентства, специализирующегося на продвижении брендов в соцсетях.

Во время первого знакомства Елизавета решила удивить баскетболиста своим музыкальным талантом и сыграла для него на фортепиано. Ее выступление произвело на Холостяка большое впечатление, поэтому именно ей он подарил розу «первого впечатления».

В пятом выпуске Елизавета вместе с Дарьей Харитоновой отправилась на двойное свидание с Кравцовым. Девушки соревновались на велотреке, а победительница получала право выбрать, как продолжится встреча. Победу одержала Дарья, которая выбрала отдых в СПА. Вячеслав и Елизавета провели время вместе, делая друг другу массаж.

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