Скандал на «Евровидении»: организаторы допустили возвращение России, несмотря на войну против Украины

Евровидение 2026

Реклама

Исполнительный директор Евровидения Мартин Грин допустил, что Россия может снова принять участие в песенном конкурсе даже несмотря на продолжающуюся войну против Украины.

Об этом сообщает LBC .

Во время разговора о возможном возвращении РФ на конкурс Грин ответил: «Теоретически, да».

Реклама

По его словам, это может произойти в случае, если русский вещатель перестанет быть «рупором Кремля», перестанет распространять пропаганду и будет соответствовать стандартам независимости Европейского языкового союза (EBU).

Грин также заявил, что именно вторжение одной страны в другую не является автоматической причиной исключения из ЕМС или «Евровидения».

Он подчеркнул, что Россию отстранили не из-за самого факта войны против Украины, а из-за «потери независимости медиа» и из-за глобального консенсуса относительно недопущения ее к участию.

Такие заявления вызвали волну критики в британском парламенте.

Реклама

Депутат от Либерально-демократической партии Том Гордон назвал слова Грина «потрясающим признанием» и «нравственной трусостью».

«Мартин Грин на этой неделе рассказывал миру, что Евровидение — это нейтральное пространство, построенное на ценностях. Теперь мы знаем, что эти ценности условны. Если достаточно стран отвлекут взгляд, они тоже это сделают», – заявил он.

Гордон также назвал позицию исполнительного директора конкурса «ужасной изменой Украины» и сообщил, что готовит парламентский запрос по этому поводу.

"Мартин Грин должен исправить ситуацию и заверить нас, что России не позволят вернуться к "Евровидению", пока продолжается война Путина в Украине", - подчеркнул депутат.

Реклама

Его поддержал депутат от лейбористской партии Джош Ньюбери. По его словам, Грин «разрушил собственный аргумент двусловным ответом».

«В течение нескольких лет EBU скрывалась за языком ценностей и демократического процесса. Теперь мы знаем, что, когда это имело значение, решение запретить Россию вообще не имело ничего общего с ценностями или принципами», — сказал он.

Ранее сообщалось, что директор «Евровидения» отреагировал на призывы устранить Украину с конкурса .

Мы ранее информировали, что звезда Евровидения-2024, ирландская певица Bambie Thug выдала циничное заявление о концерте в России и обратилась к россиянам .

Реклама

Новости партнеров