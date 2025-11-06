Скандал на конкурсе "Мисс Вселенная 2025": что произошло и кто кого публично оскорбил

Фатима Бош из Мексики

Во время одного из мероприятий, которое к тому же транслировалось в прямом эфире в Facebook, президент организации Miss Grand International — Нават Итсарагрисил — который также по совместительству и вице-президент организации «Мисс Вселенная», публично унизил представительницу Мексики — 25-летнюю Фатиму Бош.

Нават Итсарагрисил

Мужчина обвинил участницу в том, что она не выполнила обязательств по продвижению Таиланда, где проводится конкурс.

«Мексика, где вы? Я слышал, что вы отказались публиковать все, что касается Таиланда и наших мероприятий. Это правда? Можете ли вы это сделать? Потому что наш персонал сообщил, что ваш директор приказал не публиковать ничего, связанного со страной-хозяйкой. Спрошу в последний раз. Вы можете придерживаться наших правил? Можете постить? Можете работать, продвигая Таиланд?».

Фатима Бош в конце зала в зеленом платье. Девушка встала, услышав обвинения в свой адрес

Затем между Фатимой и Наватом разгорелся горячий спор. Девушка призналась, что неправильно поняла, что именно от нее «требовалось». Тогда Нават обвинил ее в том, что она слушает указания своего директора из Мексики, добавив: «Если ты слушаешь приказы своего национального директора — ты тупая».

Фатима ответила: «Мы уважаем вас, так же, как и вы должны уважать нас. Я здесь, представляя свою страну, и не моя вина, что у вас проблемы с моей организацией».

Нават Итсарагрисил говорит к участницам

На что Нават сказал: «Нет, ты должна сначала выслушать меня, а потом спорить».

Также мужчина начал показывать девушке сесть и угрожать охраной. В этот момент несколько участниц, в том числе действующая Мисс Вселенная Виктория Кьер, вышли из комнаты в знак солидарности с представительницей Мексики.

Участницы конкурса выходят из зала

Участницы конкурса выходят из зала

Во время интервью, опубликованного на странице @miss.ardor в Instagram, Фатима еще раз подтвердила свое решение защищать себя.

«Я просто хочу, чтобы моя страна знала: я не боюсь, чтобы мой голос был услышан. Он здесь, сильнее, чем когда-либо. У меня есть цель. Мне есть что сказать», — сказала девушка, а также добавила: «Мы живем в XXI веке, и я — не кукла, которую можно красить, укладывать и переодевать. Я приехала сюда, чтобы быть голосом всех женщин и девушек, которые борются за свои дела, и чтобы сказать своей стране, что я полностью предана этой миссии».

Организация Miss Universe Mexico также выразила свою позицию, опубликовав заявление: «То, что произошло сегодня с @fatimaboschfdz в Таиланде, неприемлемо. Ни одна женщина, ни при каких обстоятельствах, не заслуживает оскорбления или унижения».

4 ноября президент конкурса Рауль Роча Канту осудил Навата за его «жестокие действия» в отношении Фатимы. Он отметил, что тайский бизнесмен «унизил, оскорбил и проявил неуважение, а также серьезно превысил границы, вызвав охрану, чтобы запугать беззащитную женщину, пытаясь заставить ее замолчать». Также Роча Канту сообщил, что участие Навата в нынешних мероприятиях ограничено.

После огласки Нават извинился за свое поведение в отношении Фатимы.

«Если кто-то чувствовал себя плохо, если кому-то было неудобно… я прошу прощения у всех,» — сказал он.

Несмотря на скандал, конкурс все же состоится 21 ноября. Украину будет представлять в этом году 26-летняя София Ткачук из Ровно.