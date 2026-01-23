Скандал с танцем: гость, присутствовавший на свадьбе Бруклина и Николы Пельтц, уличил сына Бекхэмов во лжи

Виктория Бекхєм и Бруклин Бекхэм / © Getty Images

Реклама

Один из очевидцев, который присутствовал на свадьбе Бекхэма и Пельтц, рассказал о том самом танце, который по словам Бруклина испортил его свадьбу с Николой.

Daily Mail эксклюзивно опубликовала это свидетельство, которое полностью противоречит утверждениям Бруклина о том, что его мать испортила его первый танец.

Бруклин и Никола Пельтц Бекхэм / © Getty Images

«Я никогда в жизни не чувствовал себя более неловко или униженно», — заявил Бруклин в своем посте в Instagtram. Но, по словам этого гостя, который поговорил с Daily Mail, все было не совсем так. Не Марк Энтони пригласил Викторию на сцену, а сам Бруклин. Позже к ним присоединились Дэвид и Харпер Севен, пишет vanitatis.

Реклама

«В тот же вечер Бруклин и Никола исполнили свой первый танец. Играла группа, и все было романтично и красиво. Затем настала очередь Николы танцевать с отцом. После этого была дискотека, и только потом Виктория и Бруклин танцевали вместе. Это произошло спустя несколько часов после первого танца», — говорится в этом свидетельстве, совпадающем с первой, более официальной версией, которую в эксклюзивном интервью о свадьбе публиковал британский Vogue.

Виктория Бекхєм и Бруклин Бекхэм / © Getty Images

Оказывается, эта статья была одобрена автором. То есть, Бруклин и Никола сами подписали соглашение, позволяющее им просматривать черновик до публикации, поэтому каждое слово этого репортажа было проверено парой.

Это не единственное противоречие, которое Бруклин допустил в отношении того эксклюзивного интервью, опубликованного в Vogue.

Существуют также разные версии относительно свадебного платья невесты и, как мы уже писали ранее, показания не сходятся и слова Бруклина Бекхэма о свадебном платье вызвали много вопросов.