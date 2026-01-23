- Дата публикации
Скандал с танцем: гость, присутствовавший на свадьбе Бруклина и Николы Пельтц, уличил сына Бекхэмов во лжи
Недавно Бруклин Бекхэм сделал ряд публичных заявлений о том, почему же на самом деле поссорился со своими родителями. Среди причин он назвал и танце с его матерью Викторией на его собственной свадьбе с Николой Пельтц в апреле 2022 года.
Один из очевидцев, который присутствовал на свадьбе Бекхэма и Пельтц, рассказал о том самом танце, который по словам Бруклина испортил его свадьбу с Николой.
Daily Mail эксклюзивно опубликовала это свидетельство, которое полностью противоречит утверждениям Бруклина о том, что его мать испортила его первый танец.
«Я никогда в жизни не чувствовал себя более неловко или униженно», — заявил Бруклин в своем посте в Instagtram. Но, по словам этого гостя, который поговорил с Daily Mail, все было не совсем так. Не Марк Энтони пригласил Викторию на сцену, а сам Бруклин. Позже к ним присоединились Дэвид и Харпер Севен, пишет vanitatis.
«В тот же вечер Бруклин и Никола исполнили свой первый танец. Играла группа, и все было романтично и красиво. Затем настала очередь Николы танцевать с отцом. После этого была дискотека, и только потом Виктория и Бруклин танцевали вместе. Это произошло спустя несколько часов после первого танца», — говорится в этом свидетельстве, совпадающем с первой, более официальной версией, которую в эксклюзивном интервью о свадьбе публиковал британский Vogue.
Оказывается, эта статья была одобрена автором. То есть, Бруклин и Никола сами подписали соглашение, позволяющее им просматривать черновик до публикации, поэтому каждое слово этого репортажа было проверено парой.
Это не единственное противоречие, которое Бруклин допустил в отношении того эксклюзивного интервью, опубликованного в Vogue.
Существуют также разные версии относительно свадебного платья невесты и, как мы уже писали ранее, показания не сходятся и слова Бруклина Бекхэма о свадебном платье вызвали много вопросов.