Скандал в Модном доме: Chanel раскритиковали из-за адвент-календаря

В честь 100-летнего юбилея Chanel № 5 французский Модный дом выпустил свой первый адвент-календарь, но он никому не понравился.

Рождественско-новогодний период - время не только праздничной атмосферы, аромата мандарин и ярких гирлянд, но и важное время для многих брендов, чтобы удачно себя пропиарить. В последние годы одним из самых популярных способов заявить о себе стали адвент-календари - красивые коробки с 25-ю пронумерованными ячейками, в которых лежат по одному предмету от одного или нескольких брендов, чаще всего косметических.

Пришла к нам эта традиция из Германии, где принято было в период Адвента - предрождественского времени - вести отсчет до Рождества. Ребенок должен был ежедневно открывать по одной ячейке, где чаще всего лежали сладости. В последней, 25-й ячейке, обычно подарок был самым большим и ценным, потому что открывалась она в день Рождества. Традиция очень популярна и по сей день во многих европейских странах.

Несколько лет тому назад некоторые косметические бренды начали создавать такие адвент-календари, но только вовнутрь ячеек класть не сладости, а косметику: свои бестселлеры, новинки или предметы одной коллекции, иногда такие даже специально выпускаются под адвенты.

Календари начали вызывать дикий ажиотаж и восхищение, поэтому многие бренды в преддверии праздников стали выпускать свои версии адвентов, иногда даже по несколько версий, например, на 9, 12, 24 и 25 дней. В большинстве случаев о них мало кто говорил не из бьюти-мира, но особый резонанс вызвал в 2021 году календарь бренда Chanel, который они приурочили к 100-летию знаменитого аромата Chanel №5.

Для французского Модного дома опыт с адвент-календарем стал в этом году первым, поэтому они постарались с оформлением и сам календарь был выполнен в виде флакона духов, внутри которого содержались коробки с подарками. Стоимость адвента - 825 долларов (22 349 гривен) и можно смело сказать, что среди люксового сегмента это - один из самых дорогих календарей.

Адвент-календарь Chanel

Выпустил бренд календарь в лимитированном количестве и, несмотря на высокую цену, во многих странах он был раскуплен. И все было бы отлично у Chanel, если бы не оказалось, что в роскошно оформленном календаре не косметика, а самый настоящий мерч и канцелярия. Наполнение оказалось ужасным: наклейки на клавиатуру, пыльники, браслеты на веревочках, брелки, несколько елочных игрушек, пробник помады, лак, закладки для книг, зеркало, мыло и несколько пробников духов. Единственными нормальными предметами среди всего наполнения оказались духи Chanel №5, но даже они были в миниатюрной версии в 35 миллилитров, и крем для рук.

Адвент-календарь Chanel

Многие, наверное, спросят: так зачем было покупать такую дорогую вещь, не поинтересовавшись, что внутри? Но дело в том, что зачастую адвент - это кот в мешке. Чтобы не портить себе сюрприз от предмета в ячейке, люди покупают их вслепую, надеясь лишь на добросовестность брендов.

Адвент-календарь Chanel

Скандал с Chanel начался из-за американского блогера Элиc Хармон. В социальной сети девушка опубликовала распаковку календаря и была шокирована содержимым набора. После этого в Сети начало появляться все больше роликов и комментариев недовольных покупателей, которые были разочарованы содержимым и даже сочли календарь мошенничеством, поскольку суммарная стоимость его наполнения составляет около 268 долларов (7 260 гривен).

"Я сумасшедшая? Абсолютно. Но я никогда не видела адвент-календаря Chanel, так что давайте посмотрим, стоит ли это шумихи", - сказала девушка в видео.

Ролики Элиc посмотрели огромное количество раз и также под ними было много комментариев в духе: "тебя ограбили", "кем они себя возомнили?". Позже девушка записала видео, в котором сообщила, что бренд ее заблокировал.

Вскоре Chanel отреагировали на скандал и президент fashion-направления бренда Бруно Павловски прокомментировал происходящее:

"Это противоречие несколько прискорбно, потому что это было не то, что планировали Chanel. Мы думали, что доставим удовольствие некоторым своим покупателям, предлагая такой продукт. В будущем мы, безусловно, будем гораздо внимательнее".

Также представители Chanel сообщили, что не блокировали Хармон, записавшую вирусный ролик про календарь. По словам бренда, страница не ведется, и все пользователи видят ее пустой, так же, как и Элиc.

"Я думаю, что этот календарь - один из самых красивых, как с точки зрения дизайна, так и с точки зрения используемых материалов. Конечно, в следующий раз мы подумаем о другом способе делать такие вещи. Я думаю, что некоторые категории товаров могут быть более подходящими, в частности косметические, - это может быть отличной идеей. В любом случае у нас нет цели вызывать разочарование или споры", - добавил Павловски.

Но что касается адвент-календарей в целом, то помимо Chanel, их выпускают и другие люксовые косметические и бюджетные бренды. Среди самых известных марок: La Mer, Guerlain, L'Occitane, Dior, Armani, Saint Laurent, Elemis, Huda Beauty, NYX.

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