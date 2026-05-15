Скандальная победительница "Мисс Вселенная-2025" вышла в платье с кристаллами на красную дорожку

25-летняя Фатима Бош Фернандес из Мексики, которая победила на конкурсе красоты «Мисс Вселенная-2025», дебютировала в этом году на Каннском кинофестивале во Франции.

Модель активно принимает участие в мероприятиях, проводимых на Лазурном побережье и выходит на красные дорожки, где демонстрирует дизайнерские платья и свою ленту победительницы с надписью Miss Universe. На вечеринке, которая проводилась также в рамках кинофестиваля, Фатима появилась в гламурном платье от Ziad Nakad насыщенного винного оттенка.

Наряд модели имел открытую линию плеч и подчеркивал фигуру. Все платье было расшито кристаллами, бисером и пайетками. Этот образ королева красоты дополнила босоножками, лаконичными жемчужинами в ушах и ярким макияжем.

Также модель в рамках кинофестиваля посетила показ фильмаLa Vie D’Une Femme, который соревнуется за Золотую пальмовую ветвь. Ее платье также было от бренда Ziad Nakad.

Напомним, что красавица стала победительницей 74-го международного конкурса «Мисс Вселенная-2025», который проводился в Таиланде и стал самым скандальным в истории. В частности, Фатиму обвинили после победы в том, что корону она получила не честно, а благодаря деньгам отца, который был бизнес-партнером директора конкурса красоты. Сама же Бош эти обвинения отрицала.

