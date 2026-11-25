Фатима Бош / © Associated Press

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В этом году особое внимание зрителей было приковано к Фатиме Бош, которая после своей победы на конкурсе 2025 года оказалась в центре скандала. Теперь обладательница титула «Мисс Вселенная-2025» в последний раз появилась на сцене в статусе королевы красоты, чтобы передать корону своей преемнице.

После объявления участниц, вошедших в топ-12, и музыкального выступления Фатима вышла к зрителям вместе с бывшими победительницами конкурса. Это появление стало символическим моментом прощания с короной.

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Фатима Бош / © Getty Images

На сцену она вышла в голубом платье принцессы, с ярким макияжем и короной на голове и развернула на сцене белую ленту с надписью «Viva Cristo Rey» («Да здравствует Христос-Царь!») вместо традиционной ленты победительницы.

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Фатима Бош — убеждённая католичка и ещё до конкурса использовала фразу «Viva Cristo Rey» в качестве своего главного жизненного девиза в социальных сетях. Свою победу в 2025 году она публично посвящала Богу, подчеркивая, что её успех стал возможен благодаря Божьей воле.

Фатима Бош / © Getty Images

Накануне финала Бош также поделилась своими эмоциями в соцсетях — опубликовала пост, в котором призналась, что до завершения её «прекрасной мечты» остались считанные часы, и поблагодарила Бога и Вселенную за пережитый опыт. Также с ней трогательно попрощались организаторы, посвятив ей публикацию в соцсетях.

«Спасибо тебе, Фатима, за год, наполненный незабываемыми моментами, грацией, силой духа и целеустремленностью. Спасибо, что делилась с миром частичкой своей души и вдохновляла на этом пути так много людей. Сегодня вечером твое правление может подойти к концу, но наследие, которое ты оставила, будет жить гораздо дольше, чем корона. Мы невероятно гордимся тем, какой женщиной ты являешься, и всем, чего тебе удалось достичь. Однажды „Мисс Вселенная“ — навсегда „Мисс Вселенная“. Ты навсегда останешься частью нашей истории и наших сердец».

«Мисс Вселенная-2025» Фатима Бош из Мексики позирует фотографам накануне 75-го конкурса «Мисс Вселенная» в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико) во вторник, 24 ноября 2026 года / © Associated Press

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