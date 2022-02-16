Скандальный Джонни Депп получил медаль из рук президента Сербии

После суда с бывшей женой Эмбер Херд Депп уехал в Европу. На родине в США актера постигла культура отмены.

Скандальный голливудский актер Джонни Депп, несмотря на "отмену" в США из-за обвинений в домашнем насилии, продолжает собирать награды в Европе. Звезду фильмов "Пираты Карибского моря" наградили в этот раз в Сербии.

Джонни Депп / Associated Press

Золотую медаль актеру вручил лично президент Александр Вучич. Это награда за "выдающиеся заслуги в общественной и культурной деятельности, особенно в области киноискусства и продвижения Сербии на мировой арене".

Джонни Депп / Associated Press

Награду актер получили из-за того, что снялся в нескольких кинопроектах, связанных с Сербией, среди них съемки сцен в Белграде для фильма "Великий", а также мультсериал "Тупики".

Джонни Депп / Associated Press

"Я действительно искренне благодарю вас, президент Вучич, и эту медаль за заслуги, если мне будет оказана честь уйти с ней. Я благодарю вас за то, что вы были так любезны, чтобы вручить ее мне", - сказал актер. Также он подчеркнул личные изменения во время своей благодарственной речи: "Я сейчас на пороге новой жизни, и мне это нравится, мне нравится новое начало. И я бы хотел, чтобы это началось здесь".

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