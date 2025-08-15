Скандальный поцелуй в истории шоу-бизнеса: почему Агилера обиделась из-за поцелуя Спирс и Мадонны

Мадонна и Бритни Спирс / © Associated Press

Более двадцати лет тому назад состоялось одно из самых самых знаковых выступлений в истории MTV Video Music Awards — три звезды поп-музыки — Мадонна, Бритни Спирс и Кристина Агилера — вышли на сцену, чтобы исполнить песни Мадонны Like a Virgin и Hollywood.

Мадонна была одета в черное, как «жених», а Бритни и Кристина появились на сцене — как ее «невесты», в белых нарядах. Во время номера певицы поцеловались — сначало Мадонна поцеловала Бритни, а затем Кристину.

Бритни Спирс, Мадонна и Кристина Агилера / © Associated Press

В то время событие произвело настоящий фурор и это казалось очень скандальным, а кадры с поцелуем разлетелись по всем СМИ. Даже спустя столько лет про поцелуй певиц не перестают говорить, но вот только часто при этом забывают о Кристине.

Дело в том, что во время трансляции, когда Мадонна и Бритни поцеловались, камеры переключились на Джастина Тимберлейка, который тоже в тот момент был в зале. Певец и Спирс в тот период жизни как раз только расстались и заместитель режиссера Стефани Коэн просто во время шоу быстро приняла решение акцентировать внимание на его выражении лица.

Бритни Спирс и Мадонна / © Associated Press

Однако из-за того, что на экране показали Тимберлейка зрители не увидели, что Мадонна также поцеловала Агилеру — этот момент просто не вошел в эфир. Конечно же Тимберлейк и поцелуй Бритни с Мадонной просто подорвали рейтинги шоу.

Агилера отказалась комментировать эту историю. Но было известно, что монтаж расстроил менеджмент певицы, хотя у нее было запланировано отдельное выступление на шоу в тот вечер. Команда попросила MTV перемонтировать выступление для последующих трансляций, но телеканал не подчинился.

Мадонна и Кристина Агилера / © Getty Images

«Я определенно увидела газету на следующий день и подумала: „Ну что ж, похоже, меня в него не включили“», — говорила позже Кристина. «Это был дешёвый приём», — сказала она в интервью Энди Коэну в 2018 году.

Позже видео выступления перемонтировали и вставили Кристину.