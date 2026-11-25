Скандалы вокруг конкурса красоты «Мисс Вселенная-2026» / © Associated Press

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1. Отсутствие шести стран Юго-Восточной Азии

Одним из крупнейших скандалов этого года стало отсутствие участниц сразу из шести стран: Таиланда, Индонезии, Вьетнама, Малайзии, Сингапура и Лаоса. Причиной такой ситуации стал контрактный конфликт между Miss Universe Organization и тайским бизнесменом Наватом Ицарагрисилом, который отвечает за проведение национальных отборочных конкурсов в этих странах.

Спор касается прав на национальные франшизы и полномочий по назначению организаторов. Из-за этого шесть участниц не смогли принять участие в юбилейном конкурсе.

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2. Протест «Мисс Франция»

В мае организаторы национального конкурса «Мисс Франция» отозвали свою представительницу в знак протеста против проблем, сопровождавших предыдущий конкурс, в частности скандала сфальсификацией голосов в связи с победой Фатимы Бош.

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Впоследствии организация «Мисс Вселенная» сформировала специальный отборочный комитет, который назначил новую представительницу Франции, которая всё же приехала в Пуэрто-Рико для участия в финале.

«Мисс Франция» Гаранс Отье / © Associated Press

3. Проблемы с американскими визами

Представительницы Непала и пяти африканских стран — Анголы, Республики Конго, Южного Судана, Замбии и Зимбабве — были вынуждены отказаться от участия из-за проблем с получением американских виз.

4. Неудачное выступление на пляже

Особое возмущение вызвало неофициальное мероприятие Beauty on the Beach. Во время показа участницы должны были дефилировать по песчаной поверхности на высоких каблуках, из-за чего спотыкались и теряли равновесие. Мероприятие подверглось критике из-за недостаточной организации и несоответствующих условий для проведения показа.

5. Непрозрачность судебной системы

Перед финалом организаторы не объявили состав жюри, что вызвало недовольство поклонников конкурса. Также оставались непонятными критерии оценки, принципы распределения баллов и механизмы проверки результатов. Ранее к этому процессу привлекали независимых аудиторов, однако теперь их участия не было видно.

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CNNсообщили, что Miss Universe Organization не ответила на запрос о процедуре судейства до проведения финала.

6. Судебный иск «Мисс Ямайка»

Один из самых серьезных скандалов связан с бывшей представительницей Ямайки Габриэль Генри, которая в сентябре 2026 года подала судебный иск против Miss Universe Organization и связанных с ней компаний.

Инцидент, ставший поводом для иска, произошел 19 ноября 2025 года во время предварительного этапа конкурса в Бангкоке, когда во время дефиле в вечернем платье Генри упала со сцены примерно с полутораметровой высоты из-за незащищенного отверстия в сценической конструкции. По утверждению конкурсантки, отверстие не было должным образом обозначено, а освещение затрудняло обзор. В результате падения она потеряла сознание и получила серьёзные травмы головы, в частности внутричерепные кровоизлияния.

Габриэль Генри перед своим трагическим падением / © Getty Images

Генри находилась в больнице с 19 ноября по 10 декабря 2025 года, и, по её словам, полученные травмы имели серьёзные последствия для её профессиональной деятельности, в частности, она не смогла вернуться в медицинскую резидентуру по специальности «офтальмология» и нуждается в дальнейшем лечении и реабилитации. В иске речь идет о халатности организаторов, ненадлежащем обеспечении безопасности сцены и недостаточном контроле за персоналом.

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В свою очередь, Miss Universe Organization заявила, что на момент появления сообщений об иске не получала официальных документов. Организация также подчеркнула, что ответственность за обустройство сцены и безопасность мероприятия лежала на местных организаторах. В то же время представители организации заявили, что оплачивали лечение Генри в Таиланде и дальнейшую медицинскую помощь на Ямайке. Поэтому судебное разбирательство еще продолжается.

7. Внутренняя борьба за контроль

За кулисами конкурса разгорелся ещё и корпоративный конфликт между двумя структурами — MU East и MU West, которые совместно контролируют организацию. С одной стороны стоит тайская бизнесвумен Энн Джакраджутатип, основательница JKN Global Group, а с другой — мексиканский бизнесмен Рауль Роча Канту.

Между сторонами возникли споры относительно управления организацией, финансовых решений и полномочий представителей. Нават Ицарагрисил утверждает, что фактически руководит MU East, однако его полномочия оспаривают представители западного блока.

Кстати, именно Ицарагрисил в прошлом году спровоцировал массовый уход участниц, публично раскритиковав будущую победительницу Фатиму Бош из Мексики в присутствии других конкурсанток.

8. Финансовые и юридические проблемы

Энн Джакраджутатип — одна из ключевых владелиц «Мисс Вселенная» и основательница тайской компании JKN Global Group. Ее компания столкнулась с серьезными финансовыми трудностями и процедурой реструктуризации долгов. Кроме того, в Таиланде её заочно приговорили к двум годам лишения свободы по делу о мошенничестве с корпоративными облигациями на сумму 30 миллионов батов.

Из-за финансовых проблем JKN возникли вопросы о том, насколько стабильно положение компании в структуре собственности конкурса.

Энн Джакраджутатип / © Associated Press

9. Вопрос о государственном финансировании конкурса

Пуэрто-Рико приняло решение провести юбилейный конкурс «Мисс Вселенная» и выделило на его проведение 8,7 миллиона долларов из государственного бюджета.

Однако в Сенате острова возникли вопросы о том, кому именно перечисляются эти средства, на какие услуги они тратятся и все ли платежи должным образом согласованы. Сенат заинтересовался финансовой документацией и запросил договоры, счета и аудиторские отчеты. Дополнительное внимание привлекли взаимные обвинения двух групп совладельцев Miss Universe относительно того, кто имеет право подписывать соглашения от имени организации.

10. Освистывание «Мисс Израиль»

Во время показа национальных костюмов представительница Израиля продемонстрировала наряд с надписью «мир», выполненной на трёх языках. Однако часть зрителей не оценила такое решение и освистала девушку. Инцидент вызвал ряд дискуссий в социальных сетях.

«Мисс Израиль» Даниэль Яблонька / © Associated Press

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