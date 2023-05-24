Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Скарлетт носит Prada: в винтажом платье и босоножках на платформе звезда "Мстителей" позировала в Каннах

Автор
Евгения БобрикЕвгения Бобрик
Дата публикации
Просмотры
1188
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Скарлетт носит Prada: в винтажом платье и босоножках на платформе звезда "Мстителей" позировала в Каннах

Скарлетт Йоханссон на фотоколле в Каннах / Фото: Associated Press

Сегодня фотоколле в Каннах Скарлет Йоханссон продемонстрировала яркий лук от бренда Prada.

Скарлетт Йоханссон, которая вчера вышла на красную дорожку в розовом платье с белым лифом, сегодня, 24 мая, позировала фотографам на фотосессии фильма "Город астероидов" на 76-м международном Каннском кинофестивале. 

Скарлетт Йоханссон на фотоколле в Каннах / © Associated Press
Скарлетт Йоханссон на фотоколле в Каннах / Фото: Associated Press

Звезда выбрала для фотосессии образ от знаменитого бренда Prada.

На Скарлетт были черные босоножки на высоком каблуке и платформе, солнцезащитные очки и винтажное платье - все от Prada. 

Платье, которое было надето на Йоханссон, из коллекции прет-а-порте сезона весна-лето 2011 года. Стоит признать, что оно до сих пор не потеряло актуальности и выглядит очень эффектно.

Скарлетт Йоханссон на фотоколле в Каннах / © Associated Press
Скарлетт Йоханссон на фотоколле в Каннах / Фото: Associated Press
Коллекция Prada прет-а-порте сезона весна-лето 2011 года / © Getty Images
Коллекция Prada прет-а-порте сезона весна-лето 2011 года / Фото: Getty Images

Яркий образ звезда "Мстителей" дополнила элегантной прической, розовой помадой и стрелками в стиле 60-х годов прошлого века. 

Скарлетт Йоханссон на фотоколле в Каннах / © Associated Press
Скарлетт Йоханссон на фотоколле в Каннах / Фото: Associated Press

Читайте также:

Илона Чернобай рассказала об акции протеста в поддержку Украины на Каннском кинофестивале

Илона Чернобай рассказала об акции протеста в поддержку Украины на Каннском кинофестивале

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1188
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация