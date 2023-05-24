Скарлетт носит Prada: в винтажом платье и босоножках на платформе звезда "Мстителей" позировала в Каннах

Сегодня фотоколле в Каннах Скарлет Йоханссон продемонстрировала яркий лук от бренда Prada.
Скарлетт Йоханссон, которая вчера вышла на красную дорожку в розовом платье с белым лифом, сегодня, 24 мая, позировала фотографам на фотосессии фильма "Город астероидов" на 76-м международном Каннском кинофестивале.
Звезда выбрала для фотосессии образ от знаменитого бренда Prada.
На Скарлетт были черные босоножки на высоком каблуке и платформе, солнцезащитные очки и винтажное платье - все от Prada.
Платье, которое было надето на Йоханссон, из коллекции прет-а-порте сезона весна-лето 2011 года. Стоит признать, что оно до сих пор не потеряло актуальности и выглядит очень эффектно.
Яркий образ звезда "Мстителей" дополнила элегантной прической, розовой помадой и стрелками в стиле 60-х годов прошлого века.
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