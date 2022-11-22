Скарлетт Йоханссон - 38 лет: яркие образы знаменитой актрисы на красных дорожках

Сегодня, 22 ноября, свой день рождения отмечает одна из самых красивых актрис Голливуда - Скарлетт Йоханссон. За свою многолетнюю карьеру она снялась в десятках фильмов, которые были высоко оценены как зрителями, так и критиками. Йоханссон является лауреатом премии BAFTA и премии "Тони". В 2014 году была удостоена "Почетной премии Сезар", а также является двукратной номинанткой на премии "Оскар".

Знаменитость родилась в Нью-Йорке в семье датчанина Карстена Йоханссона, архитектора, и домохозяйки еврейского происхождения Мелани Слоун. Помимо Скарлетт у пары еще трое совместных детей - дочь Ванесса, сыновья Эдриан и Хантер. Мало кто знает, но Хантер - брат-близнец Скарлетт и тоже прузнует сегодня день рождения. Еще у девушки есть старший единокровный брат Кристиан от предыдущего брака отца.

Мама постоянно водила Скарлетт на всевозможные кастинги - как в кино, так и в рекламные ролики. В 1992 году она приняла участие в постановке под названием "Софистика", где играла вместе с Итаном Хоуком. А вот сниматься в кино Скарлетт начала в 9 лет. В 11 талантливая не по годам актриса уже появлялась в фильмах с такими звездами как Шон Коннери.

У актриса огромная армия поклонников, которые отмечаю не только ее талант, но и чувство стиля. Невысокая Скарлетт, а ее рост всего 163 сантиметра, всегда блистает на красных дорожках в стильных и очень элегантных образах. Ее платья часто бывают довольно легкими, из шелка или сатина, при этом отлично подчеркивают ее стройную фигуру, не редко украшены глубокими декольте и вырезами, также она любит демонстрировать нарядами свои многочисленные татуировки.

Ее вечерние платья зачастую однотонные и усыпаны стразами или расшиты пайетками. Образы Скарлетт дополняет элегантными прическами и довольно лаконичными украшениями. Также для своих выходов актриса выбирает платья с высокими разрезами.

В день рождения знаменитости мы собрали несколько ярких и запоминающихся образов, в которых она появлялась на красных дорожках.

Скарлетт Йоханссон / Фото: Associated Press

Скарлетт Йоханссон / Фото: Associated Press

Скарлетт Йоханссон / Фото: Associated Press

Скарлетт Йоханссон / Фото: Associated Press

Скарлетт Йоханссон / Фото: Associated Press

Скарлетт Йоханссон / Фото: Associated Press

Скарлетт Йоханссон / Фото: Getty Images

Скарлетт Йоханссон / Фото: Getty Images

Скарлетт Йоханссон / Фото: Getty Images

Скарлетт Йоханссон / Фото: Associated Press

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