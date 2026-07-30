Сказала "да": Мэдисон Бир показала, как бойфренд сделал ей предложение

Мэдисон Бир и Джастин Герберт, фото: instagram.com/madisonbeer

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27-летняя певица и модель Мэдисон Бир выходит замуж за своего бойфренда — квотербека НФЛ Джастина Герберта. Как прошло предложение, пара показала в Instagram.

Для этого особенного момента 28-летний спортсмен выбрал по-настоящему романтичную локацию — живописный сад, утопающий в цветах, с панорамным видом на горы. Футболист опустился перед возлюбленной на одно колено и сделал ей предложение руки и сердца.

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Судя по опубликованным кадрам, Мэдисон не смогла сдержать эмоций и с радостью ответила согласием.

Мэдисон Бир и Джастин Герберт, фото: instagram.com/madisonbeer

Мэдисон Бир и Джастин Герберт, фото: instagram.com/madisonbeer

Мэдисон Бир и Джастин Герберт, фото: instagram.com/madisonbeer

«Познакомьтесь с моим женихом», — лаконично подписала серию снимков счастливая певица, впервые показав роскошное помолвочное кольцо с крупным редким бриллиантом.

Напомним, роман Мэдисон Бир и квотербека НФЛ Джастина Герберта начался в 2025 году. Несмотря на публичные профессии, влюбленные предпочитали не афишировать свои отношения, поэтому новость о помолвке стала приятным сюрпризом для поклонников пары.

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