ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
41
Время на прочтение
1 мин

Сколько стоит лук народной артистки: Николас Карма встретил Екатерину Бужинскую в стильном наряде во Львове

Блогер узнал, сколько стоит образ народной артистки Украины.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Екатерина Бужинская

Екатерина Бужинская

Николас Карма встретил на улицах Львова народную артистку Екатерину Бужинскую и заслуженного артиста Украины Михаила Грицкана в центре Львова. Блогер поинтересовался у артистов, сколько стоят их луки.

Екатерина продемонстрировала стильный монохромный образ в наряде цвета слоновой кости от украинского бренда Bestiya, стоимостью 18 тысяч гривен.

На ней был костюм из эко-кожи, который состоял из укороченного жакета и прямой юбки миди, водолазка с высокой горловиной, перчатки, черные капроновые колготы и черные остроносые туфли на шпильках за 200 евро.

Екатерина Бужинская

Екатерина Бужинская

Аутфит певица дополнила прической с локонами, ярким макияжем и длинными черными серьгами.

Михаил был одет в классическое коричневое пальто, коричневый свитшот, черные брюки и обут в черные туфли. Лук артист дополнил очками от Cartier, стоимости которых он не знает, ведь это подарок.

Напоследок встречи Екатерина и Михаил спели на камеру песню «Україна — це ми».

Напомним, Екатерина Бужинская презентовала драматическую песню «Вириваюсь з любові».

Дата публикации
Количество просмотров
41
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie