Сколько стоит лук народной артистки: Николас Карма встретил Екатерину Бужинскую в стильном наряде во Львове

Екатерина Бужинская

Николас Карма встретил на улицах Львова народную артистку Екатерину Бужинскую и заслуженного артиста Украины Михаила Грицкана в центре Львова. Блогер поинтересовался у артистов, сколько стоят их луки.

Екатерина продемонстрировала стильный монохромный образ в наряде цвета слоновой кости от украинского бренда Bestiya, стоимостью 18 тысяч гривен.

На ней был костюм из эко-кожи, который состоял из укороченного жакета и прямой юбки миди, водолазка с высокой горловиной, перчатки, черные капроновые колготы и черные остроносые туфли на шпильках за 200 евро.

Аутфит певица дополнила прической с локонами, ярким макияжем и длинными черными серьгами.

Михаил был одет в классическое коричневое пальто, коричневый свитшот, черные брюки и обут в черные туфли. Лук артист дополнил очками от Cartier, стоимости которых он не знает, ведь это подарок.

Напоследок встречи Екатерина и Михаил спели на камеру песню «Україна — це ми».

Напомним, Екатерина Бужинская презентовала драматическую песню «Вириваюсь з любові».