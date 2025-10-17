- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 41
- Время на прочтение
- 1 мин
Сколько стоит лук народной артистки: Николас Карма встретил Екатерину Бужинскую в стильном наряде во Львове
Блогер узнал, сколько стоит образ народной артистки Украины.
Николас Карма встретил на улицах Львова народную артистку Екатерину Бужинскую и заслуженного артиста Украины Михаила Грицкана в центре Львова. Блогер поинтересовался у артистов, сколько стоят их луки.
Екатерина продемонстрировала стильный монохромный образ в наряде цвета слоновой кости от украинского бренда Bestiya, стоимостью 18 тысяч гривен.
На ней был костюм из эко-кожи, который состоял из укороченного жакета и прямой юбки миди, водолазка с высокой горловиной, перчатки, черные капроновые колготы и черные остроносые туфли на шпильках за 200 евро.
Аутфит певица дополнила прической с локонами, ярким макияжем и длинными черными серьгами.
Михаил был одет в классическое коричневое пальто, коричневый свитшот, черные брюки и обут в черные туфли. Лук артист дополнил очками от Cartier, стоимости которых он не знает, ведь это подарок.
Напоследок встречи Екатерина и Михаил спели на камеру песню «Україна — це ми».
Напомним, Екатерина Бужинская презентовала драматическую песню «Вириваюсь з любові».