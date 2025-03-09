Сколько стоит лук народной артистки: Николас Карма встретил Оксану Пекун на улицах Львова

Блогер узнал, сколько стоит образ народной артистки Украины.
Блогер Николас Карма встретил на улицах Львова народную артистку Украины Оксану Пекун. Он поинтересовался у певицы, сколько стоит ее лук.
Звезда выглядела стильно в черном стеганном пальто, персиковом джемпере и черных широких брюках. Аутфит она дополнила платком с ярким принтом, обувью на грубой подошве, черной сумкой с крокодиловым тиснением и синим чемоданом.
"Чемодан – на распродаже 1500 гривен. Это (пальто – прим.ред.) – где-то 3000 гривен", – сказала певица.
Она также добавила, что сумку от украинского бренда подарила ей дочь Лида, которая приобрела ее ориентировочно за 1500 гривен. А обута звезда была у ботинки от Guess – стоимостью до 100 долларов или евро.
Николас вспомнил, как Оксана Пекун в 2015 году дала ему возможность запремьерить свою песню "Мама, я живий" в эфире телепрограммы "Фольк-music", за что он ей очень благодарен.
А еще народная артистка спела в кадре свой хит "Я така ще молода". Карма ей подпевал.
Кроме того, Оксана Пекун пригласила Николаса на свой концерт во Львове, который состоится 13 марта в центре Довженко.
Напомним, Оксана Пекун 14 марта выступит в Тернополе с концертом "Я така ще молода", посвященным тридцатилетнему юбилею ее творчества, а 15 марта – в Виннице.
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