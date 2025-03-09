Сколько стоит лук народной артистки: Николас Карма встретил Оксану Пекун на улицах Львова

Блогер Николас Карма встретил на улицах Львова народную артистку Украины Оксану Пекун. Он поинтересовался у певицы, сколько стоит ее лук.

Звезда выглядела стильно в черном стеганном пальто, персиковом джемпере и черных широких брюках. Аутфит она дополнила платком с ярким принтом, обувью на грубой подошве, черной сумкой с крокодиловым тиснением и синим чемоданом.

"Чемодан – на распродаже 1500 гривен. Это (пальто – прим.ред.) – где-то 3000 гривен", – сказала певица.

Она также добавила, что сумку от украинского бренда подарила ей дочь Лида, которая приобрела ее ориентировочно за 1500 гривен. А обута звезда была у ботинки от Guess – стоимостью до 100 долларов или евро.

Николас вспомнил, как Оксана Пекун в 2015 году дала ему возможность запремьерить свою песню "Мама, я живий" в эфире телепрограммы "Фольк-music", за что он ей очень благодарен.

А еще народная артистка спела в кадре свой хит "Я така ще молода". Карма ей подпевал.

Оксана Пекун и Николас Карма/Instagram Оксаны Пекун

Кроме того, Оксана Пекун пригласила Николаса на свой концерт во Львове, который состоится 13 марта в центре Довженко.

Напомним, Оксана Пекун 14 марта выступит в Тернополе с концертом "Я така ще молода", посвященным тридцатилетнему юбилею ее творчества, а 15 марта – в Виннице.

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