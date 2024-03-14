Скопировал легендарный образ Мэрилин Монро: Райан Гослинг "разорвал" сцену в розовом костюме со стразами

Он спел свой хит из фильма "Барби", который в этом году был среди номинантов.
Церемония "Оскар" в этом году запомнилась множеством оригинальных нарядов на красной дорожке, победой украинского документального фильма, а также без сомнения ярким выступлением Райана Гослинга.
Гослинг вышел на сцену церемонии не как актер, а как певец, поскольку исполнил живьем песню I'm Just Ken из фильма "Барби".
Он был одет в розовый костюм, отдающий дань уважения культовому розовому платью, которое Мэрилин Монро носила в фильме "Джентльмены предпочитают блондинок".
Костюм артиста был специально разработан Модным домом Gucci для этого выступления, о чем сообщил в Instagram его стилист Марк Эйвери.
Образ состоял из пиджака и брюк, расшитых стразами, а также рубашки и перчаток.
Эффективности Гослингу добавили добавили солнцезащитные очки и укладка.
Песня I’m Just Ken была в этом году номинирована в категории "Лучшая песня к фильму", но уступила What Was I Made For? Билли Айлиш и ее брата Финнеаса О’Коннелла.
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