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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
193
Время на прочтение
2 мин

Скопировала бирюзовый цвет волос и пирсинг: Ким Кардашьян переоделась в собственную дочь на Хэллоуин

Звезда шокировала поклонников своим образом на праздник.

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Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

45-летняя участница реалити-шоу, бизнесвумен, инфлуэнсер и актриса — Ким Кардашьян — удивила необычным образом на Хэллоуин. Звезда перевоплотилась в свою 13-летнюю дочь Норт Уэст и настолько точно повторила ее стиль, что некоторые пользователи соцсетей сначала приняли Ким за подростка.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Фотографиями своего преображения Ким поделилась в Instagram. Для костюма она выбрала длинный бирюзово-голубой парик, драматичный макияж с акцентом на глаза, накладные ресницы и имитацию пирсинга на лице и руках. Образ дополнили черная футболка с принтом, полосатый лонгслив, массивная серебристая цепь с подвеской в виде черепа и длинные ногти с готическим 3D-дизайном.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Кардашьян также скопировала характерные позы дочери для фотографий. На одном из кадров она прикрывает рот рукой — этот жест часто использует Норт в собственных публикациях.

«Хэллоуин-2026», — лаконично подписала снимки звезда.

Преображение оценили и близкие Ким. Ее сестра Кортни оставила комментарий «Близнецы!», а мама Крис Дженнер назвала задумку очень веселой.

В последние месяцы стиль девочки активно обсуждают в соцсетях из-за ярко-голубых волос, накладных пирсингов и готических аксессуаров. Ранее Норт отвечала критикам, которые называли ее образ слишком мрачным, и просила не судить о человеке по внешности. Ким, в свою очередь, объясняла, что позволяет дочери экспериментировать со стилем, хотя и устанавливает определенные ограничения.

Норт Уэст / © Associated Press

Норт Уэст / © Associated Press

Норт Уэст / © Associated Press

Норт Уэст / © Associated Press

Отметим, Ким Кардашьян воспитывает четверых детей от бывшего мужа, рэпера Канье Уэста: Норт, Сейнта, Чикаго и Псалма.

Ранее, напомним, Ким Кардашьян призналась, сколько нянь помогает ей воспитывать четверых детей.

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