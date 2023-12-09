Скопировала "голый" образ другой звезды: певица надела откровенный наряд на красную дорожку в Саудовской Аравии

Повторы вечерних нарядов на красных дорожках совсем не редкость.

Тиара-Мария Вебе, начинающая певица и инфлюэнсер, посетила церемонию закрытия Международного кинофестиваля на Красном море, который проходил в Джидде, Саудовская Аравия.

На красной дорожке девушка привлекла всеобщее внимание своим откровенным платьем от бренда Nicolas Jebran.

Наряд был белым, имел длинную юбку со складками и эффектным разрезом практически до талии.

Тиара-Мария Вебе / Фото: Associated Press

Также платье имело длинные рукава и высокий воротник, а в зоне груди оно было полностью прозрачным. Грудь девушки прикрывали только огромные декоративные цветы.

Тиара-Мария Вебе / Фото: Associated Press

Но несмотря на столь необычный выбор платья, Тиара-Мария не единственная, кто надевал этот наряд в этом году. В точно таком же платье на красной дорожке 76-го Каннского кинофестиваля блистала индийская актриса Эша Гупта.

Еша Гупта / Фото: Getty Images

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