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- Шоу-бизнес
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Скопировала культовое голубое платье: возлюбленная автогонщика пришла на бал в наряде Грейс Келли
Девушка решила воссоздать один из самых известных платьев, которые носила Грейс Келли в кино.
Звезда TikTok Александра Сент-Мле сейчас в отношениях с известным автогонщиком из Монако Шарлем Леклерком. 12 июля пара вместе посетила 76-й Бал Красного Креста, который проходил в княжестве на Лазурном берегу.
Для этого мероприятия Александра подготовилась по-особенному и заказала голубое платье из шелка — точную копию платья Грейс Келли, которое та носила в детективном фильме Альфреда Хичкока «Поймать вора».
Автором платья Грейс Келли была американский художник по костюмам Эдит Хэд. За свою долгую карьеру в Голливуде она была номинирована 35 раз на премию Американской киноакадемии, и стала лауреатом «Оскара» восемь раз.
Александра же заказала наряд в ателье Антуана Герена в Париже. Наряд полностью создан по фигуре девушки. Деталями производства Герен поделился в соцсетях.
Однако блогер не единственная, кто воссоздала этот наряд. Также вдохновлялась образом Келли и принцесса Диана — небесно-голубое платье она надела на Каннский кинофестиваль в 1987 году. В свое платье она решила заложить особый смысл и подчеркнуть нарядом важность кинособытия, а также отдать дань уважения знаменитой актрисе, которая впоследствии стала одной из самых известных королевских особ в мире — княгине Монако Грейс Келли.