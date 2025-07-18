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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
173
Время на прочтение
1 мин

Скопировала культовое голубое платье: возлюбленная автогонщика пришла на бал в наряде Грейс Келли

Девушка решила воссоздать один из самых известных платьев, которые носила Грейс Келли в кино.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Александра Сент-Мле и Шарль Леклер

Александра Сент-Мле и Шарль Леклер / © Getty Images

Звезда TikTok Александра Сент-Мле сейчас в отношениях с известным автогонщиком из Монако Шарлем Леклерком. 12 июля пара вместе посетила 76-й Бал Красного Креста, который проходил в княжестве на Лазурном берегу.

Для этого мероприятия Александра подготовилась по-особенному и заказала голубое платье из шелка — точную копию платья Грейс Келли, которое та носила в детективном фильме Альфреда Хичкока «Поймать вора».

Александра Сент-Мле и Шарль Леклер / © Getty Images

Александра Сент-Мле и Шарль Леклер / © Getty Images

Автором платья Грейс Келли была американский художник по костюмам Эдит Хэд. За свою долгую карьеру в Голливуде она была номинирована 35 раз на премию Американской киноакадемии, и стала лауреатом «Оскара» восемь раз.

Грейс Келли в фильме «Поймать вора» / © скриншот с видео / © скриншот с видео

Грейс Келли в фильме «Поймать вора» / © скриншот с видео / © скриншот с видео

Грейс Келли в фильме «Поймать вора» / © скриншот с видео / © скриншот с видео

Грейс Келли в фильме «Поймать вора» / © скриншот с видео / © скриншот с видео

Александра же заказала наряд в ателье Антуана Герена в Париже. Наряд полностью создан по фигуре девушки. Деталями производства Герен поделился в соцсетях.

Однако блогер не единственная, кто воссоздала этот наряд. Также вдохновлялась образом Келли и принцесса Диана — небесно-голубое платье она надела на Каннский кинофестиваль в 1987 году. В свое платье она решила заложить особый смысл и подчеркнуть нарядом важность кинособытия, а также отдать дань уважения знаменитой актрисе, которая впоследствии стала одной из самых известных королевских особ в мире — княгине Монако Грейс Келли.

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Дата публикации
Количество просмотров
173
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