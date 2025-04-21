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- Шоу-бизнес
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Скопировала культовый образ Бритни Спирс и отрицает это: певица Тайла оказалась в странной ситуации
Наряд однозначно был отсылкой к тому, который Бритни носила 24 года тому назад, но новоиспеченная артистка это отрицает.
23-летняя певица Тайла выступила на музыкальном фестивале Coachella, который традиционно прошел в Калифорнии. Однако наряд девушки привлек больше внимания, чем ее песня и выступление. Дело в том, что Тайла скопировала один из самых культовых образов Бритни Спирс.
На певице было зеленое бюстье, которое она носила в сочетании с с очень короткими джинсовыми шортами украшенными бисером и бахромой. Также к этому образу она добавила много украшений и распустила волосы сделав небрежную укладку.
Бритни, которая вошла в историю поп-культуры, как одна из самых успешных и популярных исполнительниц, носила в 2001 году на VMA такой же наряд, только более гламурный, поскольку на ее коротких шортах был декор стразами и камнями, также камни были на зеленом бюстье.
Многие сравнили эти два образа, но певица Тайла отреагировала на это, заявив, что не вдохновлялась Бритни.
«Люблю ее, но мне просто показалось, что наряд был крутым… никакого вдохновения», — написала она в Twitter.