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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
217
Время на прочтение
1 мин

Скопировала культовый образ Бритни Спирс и отрицает это: певица Тайла оказалась в странной ситуации

Наряд однозначно был отсылкой к тому, который Бритни носила 24 года тому назад, но новоиспеченная артистка это отрицает.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Тайла и Бритни Спирс

Тайла и Бритни Спирс / © Getty Images

23-летняя певица Тайла выступила на музыкальном фестивале Coachella, который традиционно прошел в Калифорнии. Однако наряд девушки привлек больше внимания, чем ее песня и выступление. Дело в том, что Тайла скопировала один из самых культовых образов Бритни Спирс.

Тайла / © Getty Images

Тайла / © Getty Images

На певице было зеленое бюстье, которое она носила в сочетании с с очень короткими джинсовыми шортами украшенными бисером и бахромой. Также к этому образу она добавила много украшений и распустила волосы сделав небрежную укладку.

Тайла / © Getty Images

Тайла / © Getty Images

Бритни, которая вошла в историю поп-культуры, как одна из самых успешных и популярных исполнительниц, носила в 2001 году на VMA такой же наряд, только более гламурный, поскольку на ее коротких шортах был декор стразами и камнями, также камни были на зеленом бюстье.

Бритни Спирс / © Getty Images

Бритни Спирс / © Getty Images

Бритни Спирс / © Getty Images

Бритни Спирс / © Getty Images

Многие сравнили эти два образа, но певица Тайла отреагировала на это, заявив, что не вдохновлялась Бритни.

«Люблю ее, но мне просто показалось, что наряд был крутым… никакого вдохновения», — написала она в Twitter.

Бритни Спирс / © Getty Images

Бритни Спирс / © Getty Images

Бритни Спирс / © Getty Images

Бритни Спирс / © Getty Images

Бритни Спирс / © Getty Images

Бритни Спирс / © Getty Images

Бритни Спирс / © Getty Images

Бритни Спирс / © Getty Images

Бритни Спирс / © Getty Images

Бритни Спирс / © Getty Images

Бритни Спирс / © Getty Images

Бритни Спирс / © Getty Images

Бритни Спирс / © Getty Images

Бритни Спирс / © Getty Images

Бритни Спирс / © Getty Images

Бритни Спирс / © Getty Images

Бритни Спирс / © Getty Images

Бритни Спирс / © Getty Images

Бритни Спирс / © Getty Images

Бритни Спирс / © Getty Images

Бритни Спирс / © Getty Images

Бритни Спирс / © Getty Images

Бритни Спирс / © Getty Images

Бритни Спирс / © Getty Images

Бритни Спирс / © Getty Images

Бритни Спирс / © Getty Images

Бритни Спирс / © Getty Images

Бритни Спирс / © Getty Images

Бритни Спирс / © Associated Press

Бритни Спирс / © Associated Press

Бритни Спирс / © Associated Press

Бритни Спирс / © Associated Press

Бритни Спирс / © Associated Press

Бритни Спирс / © Associated Press

Бритни Спирс / © Associated Press

Бритни Спирс / © Associated Press

Бритни Спирс / © Associated Press

Бритни Спирс / © Associated Press

Бритни Спирс / © Associated Press

Бритни Спирс / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
217
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