Скопировала культовый образ из "Секса в большом городе": Лили Коллинз появилась в наряде Кэрри Брэдшоу

Лили Коллинз появилась в наряде Кэрри Брэдшоу

Лили Коллинз попала в объективы папарацци в Нью-Йорке, когда шла на утреннее шоу Good Morning America. Там актриса рассказала о съемках в новом сезоне сериала Netflix «Эмили в Париже».

Для похода на интервью она выбрала тренч с принтом «жираф» от бренда Roberto Cavalli, который был с пуговицами и поясом с золотисто-бирюзовыми пряжками. Тренч Лили дополнила босоножками, очками и яркой фиолетовой сумкой с пайетками от Fendi, которая называется Baguette.

Лили Коллинз / © Getty Images

Этот образ Коллинз выбрала не просто так, ведь он является отсылкой к культовому сериалу «Секс в большом городе» и одной из самых известных его сцен — когда у главной героини воруют сумку и обувь.

Эпизод назывался: «Как аукнется, так и откликнетсяя». В руке актрисы в этой сцене была сумка пурпурного цвета с крупными пайетками из коллекции осень-зима 1999-2000.

Сара Джессика Паркер в роли Кэрри Брэдшоу / © скриншот из видео / © скриншот с видео

«Это не сумка, это багет!» — отчаянно сказала Кэрри, отдавая сумку грабителю.

Сара Джессика Паркер в роли Кэрри Брэдшоу / © скриншот из видео / © скриншот с видео

Одета Сара Джессика Паркер — исполнительница главной роли — была в тот момент в платье с точно там же принтом, как и Лили Коллинз.

Лили Коллинз / Фото: instagram.com/lilyjcollins

Сумка Baguette была разработана в 1997 году Сильвией Вентурини Фенди и стала символом девяностых, ведь позиционировала себя как обязательный аксессуар для яркой и роскошной женщины. Вытянутый прямоугольный аксессуар получил свое название от французского багета, который традиционно носят под мышкой.

