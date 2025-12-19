Скопировала культовый образ принцессы Дианы: актрисы пришла на мероприятие в свитере с овцой

Стефани Стайлз / © Getty Images

Актриса Стефани Стайлз посетила премьеру фильма Searchlight Pictures «Эта штука работает?» (Is This Thing On?) в Лос-Анджелесе. Девушка привлекла внимание, поскольку ее образ включал особый свитер — копию свитера, который когда-то носила принцесса Диана.

Стефани Стайлз / © Getty Images

Это было изделие красного цвета и свободного фасона, на котором изображены в ряды белые овечки и одна черная.

Стефани Стайлз / © Getty Images

Свитер же который носила британская принцесса называется «Черная овца» и является одной из самых известных вещей Дианы. Разработан он был Салли Мьюир и Джоанной Осборн для их бренда трикотажной одежды «Warm & Wonderful», который существует и сегодня, и продает эти самые свитера.

Впервые принцессу Диану увидели в этом свитере в июне 1981 года, за месяц до ее свадьбы с Чарльзом, когда она пришла посмотреть матч по поло. Но ее первое появление в креативной вещи вызвало феноменальное освещение в СМИ.

Принцесса Диана в первой версии своего свитера / © Getty Images

Во время ношения свитера Диана сделала дырку в одном из рукавов, и Оливер Эверетт, личный секретарь принцессы, написал Джоанне Осборн с вопросом, можно ли его починить или заменить. Было принято решение заменить свитер, и через несколько месяцев Диана получила совершенно новый свитер с овцой, однако черная овца на нем была повернута в противоположном направлении.

Принцесса Диана во второй версии своего свитера (черная овца развернута в другую сторону) / © Getty Images

в 2023 году свитер Дианы купили на аукционе за рекордные 1,1 миллиона долларов.