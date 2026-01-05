Скопировала культовый образ с "Оскара": Ариана Гранде очаровала мир розовым платьем-кейпом

Ариана Гранде / © Associated Press

Когда актриса и певица Ариана Гранде вышла на красную дорожку мероприятия Critics Choice Awards, то мир просто замер в восторге, а все из-за ее нежно-розового платья от бренда Alberta Ferretti, которое для нее создали на заказ.

Мероприятие начало церемонию награждения, ведь совсем скоро нас ждут две главные награды года — «Золотой глобус» и «Оскар». Ариана и ее новый стилист Лоу Роуч решили уже сейчас заявить о себе, ведь актриса, вероятно, надеется получить номинации и на этих мероприятиях. Ее розовое платье невероятно сияло, ведь было украшено стразами Swarovski.

Ариана Гранде / © Associated Press

Также наряд был двухслойным — нижнее платье было из атласной ткани, а вот верхняя накидка была из легкого полупрозрачного фатина.

Ариана Гранде / © Associated Press

Этот потрясающий образ, кажется, является отсылкой к платью американской актрисы и певицы Дайан Кэрролл, которое она надевала на 41-ю церемонию вручения премии «Оскар» в 1969 году. Это был бесспорно, один из самых красивых образов «Оскара» всех времен.

Дайан Кэрролл / © Getty Images

Однако платья актрис не одинаковые, можно заметить, что они выполнены из разных тканей, у нарядов разное декольте, а также не похожи рукава. Однако стиль и задумка платья Гранде все же намекает на лук, который покорил мир почти 57 лет назад.

Ранее Ариана уже копировала образы известных актрис, в частности носила копию наряда французской актрисы Катрин Денев, причем тоже с «Оскара».

Ариана Гранде / © Associated Press