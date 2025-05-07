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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
700
Время на прочтение
1 мин

Скопировала наряд принцессы Дианы: Джорджина Родригес вдохновилась легендарным образом

31-летняя возлюбленная футболиста Криштиану Роналду дебютировала в этом году на Met Gala.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Джорджина Родригес

Джорджина Родригес / © Associated Press

Эффектная звезда выбрала для своего появления платье в бельевом стиле от бренда Vetements.

Наряд был длинным и украшен кружевной отделкой, на юбке был высокий разрез, который открывал ногу звезды и демонстрировал туфли. Родригес дополнила наряд сверкающим бриллиантовым ожерельем от Chopard, а также «мокрой» укладкой.

/ © Associated Press

© Associated Press

Образ звезды очень сильно напомнил наряд еще одной легенды — принцессы Дианы, который та надевала в 1996 году на Met Gala. Образ британской принцессы был создан модельером Джоном Гальяно, который тогда работал в Dior. Однако, в отличие от лука Джорджины, платье Дианы было темно-синим и без разреза.

/ © Getty Images

© Getty Images

Однако отметим, что Джорджина Родригес и бренд Vetements копируют образ другой звезды не впервые. В 2024 году она посетила Венецианский кинофестиваль в точной копии наряда, созданного американским художником по костюмам Мэрилин Вэнс для фильма «Красотка».

Джорджина Родригес и Роналду / © Associated Press

Джорджина Родригес и Роналду / © Associated Press

Джорджина Родригес / © Getty Images

Джорджина Родригес / © Getty Images

Джорджина Родригес / © Getty Images

Джорджина Родригес / © Getty Images

Джорджина Родригес / © Getty Images

Джорджина Родригес / © Getty Images

Джорджина Родригес / © Getty Images

Джорджина Родригес / © Getty Images

Джорджина Родрігес и Роналду на European MTV Awards / © Associated Press

Джорджина Родрігес и Роналду на European MTV Awards / © Associated Press

Джорджина Родрігес и Роналду на European MTV Awards / © Associated Press

Джорджина Родрігес и Роналду на European MTV Awards / © Associated Press

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду / © Getty Images

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду / © Getty Images

Джорджина Родригес / © Getty Images

Джорджина Родригес / © Getty Images

Джорджина Родригес / © Getty Images

Джорджина Родригес / © Getty Images

Джорджина Родригес / © Getty Images

Джорджина Родригес / © Getty Images

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес / © Associated Press

Джорджина Родригес / © Associated Press

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес / © Associated Press

Джорджина Родригес / © Associated Press

Джорджина Родригес / © Associated Press

Джорджина Родригес / © Associated Press

Джорджина Родригес / © Associated Press

Джорджина Родригес / © Associated Press

Джорджина Родригес / © Associated Press

Джорджина Родригес / © Associated Press

Джорджина Родригес / © Associated Press

Джорджина Родригес / © Associated Press

Джорджина Родригес_2 / © Instagram Джорджины Родригес

© Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес / © Associated Press

Джорджина Родригес / © Associated Press

Джорджина Родригес / © Associated Press

Джорджина Родригес / © Associated Press

Джорджина Родригес_3 / © Instagram Джорджины Родригес

© Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес_2 / © Instagram Джорджины Родригес

© Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес / © Getty Images

Джорджина Родригес / © Getty Images

Джорджина Родригес / © Associated Press

Джорджина Родригес / © Associated Press

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