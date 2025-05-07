Скопировала наряд принцессы Дианы: Джорджина Родригес вдохновилась легендарным образом

Джорджина Родригес / © Associated Press

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Эффектная звезда выбрала для своего появления платье в бельевом стиле от бренда Vetements.

Наряд был длинным и украшен кружевной отделкой, на юбке был высокий разрез, который открывал ногу звезды и демонстрировал туфли. Родригес дополнила наряд сверкающим бриллиантовым ожерельем от Chopard, а также «мокрой» укладкой.

© Associated Press

Образ звезды очень сильно напомнил наряд еще одной легенды — принцессы Дианы, который та надевала в 1996 году на Met Gala. Образ британской принцессы был создан модельером Джоном Гальяно, который тогда работал в Dior. Однако, в отличие от лука Джорджины, платье Дианы было темно-синим и без разреза.

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© Getty Images

Однако отметим, что Джорджина Родригес и бренд Vetements копируют образ другой звезды не впервые. В 2024 году она посетила Венецианский кинофестиваль в точной копии наряда, созданного американским художником по костюмам Мэрилин Вэнс для фильма «Красотка».

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